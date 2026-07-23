După ce președintele AUR George Simion a susținut, la Gândul.ro, că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni la discuții formale și informale cu președintele Nicușor Dan în perioada discuțiilor pentru învestirea Guvernului Veștea, Digi24 a cerut un punct de vedere de la Palatul Cotroceni.

Într-un răspuns pentru Digi24, Palatul Cotroceni a negat orice fel de întâlnire între liderul AUR și șeful statului. Reacția vine după ce Simion a susținut că în perioada discuțiilor pentru învestirea Executivului Veștea a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan.

Tot la Gândul.ro, liderul AUR a mai afirmat că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni la discuții formale și informale cu președintele.

Totodată, într-o intervenție la Digi24, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a confirmat că au existat întâlniri informale între George Simion și Nicușor Dan.

„Cred că a existat o astfel de discuție, din ce a spus domnul Simion. În ce zi anume, nu știu să spun”. El a precizat că după căderea Guvernului Veștea nu a mai existat vreo înâtlnire informală între cei doi.

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Editor : A.M.G.