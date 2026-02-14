Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau Kelemen

Marcel Ciolacu a rămas supărat după ce a fost singurul președinte de partid care și-a dat demisia în urma alegerilor prezidențiale pierdute de candidatul comun, Crin Antonescu, și îi critică pe ceilalți lideri pentru că nu i-au urmat exemplul. Fostul premier spune că a plecat din funcție din cauza rezultatului politic, nu din cauza situației economice, și le cere succesorilor să „se apuce de muncă" pentru a redresa economia.

„Eu sunt singurul om care și-a asumat eșecul politic după ce Crin Antonescu nu a intrat în turul II. Mi-am dat demisia. Nu pentru că era o situație economică dezastruoasă, mi-am dat demisia asumându-mi eșecul politic. Nu l-am văzut nici pe domnul Ilie Bolojan să-și dea demisia, nici pe Kelemen Hunor, nici la minorități. Eu am fost singurul care și-a dat demisia. Acum, pentru că mi-am dat demisia bărbătește și de la partid, și de la Guvern, tot eu sunt de vină. Măi, oameni buni, ori facem politică, ori suntem bărbați de stat, ori suntem niște fete mari și ne plângem”, a declarat Marcel Ciolacu.

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a obținut cel mai mare scor, cu aproximativ 40,96% din voturi, potrivit rezultatelor finale comunicate de autorități. În urma sa s-a clasat independentul Nicușor Dan, cu aproape 20,99%, ceea ce i-a asigurat un loc în turul al doilea al scrutinului prezidențial. Pe locul al treilea s-a situat candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, cu aproximativ 20,07% din voturi, nereușind astfel să intre în turul doi al alegerilor.

Marcel Ciolacu și-a dat demisia de la șefia Partidului Social Democrat după ce Crin Antonescu, candidatul comun al Coaliției, a pierdut alegerile prezidențiale chiar din primul tur. Rezultatul a generat tensiuni în interiorul formațiunii și discuții despre asumarea responsabilității la vârful partidului. PSD s-a implicat activ în campania pentru prezidențiale, iar conducerea partidului a susținut deschis candidatura lui Crin Antonescu. Înfrângerea acestuia a fost interpretată de mai mulți lideri social-democrați drept un semnal că strategia adoptată nu a convins electoratul și că partidul are nevoie de o resetare.

Actualul șef al Consiliului Județean Buzău a preluat conducerea Partidului Social Democrat în august 2020, după ce Viorica Dăncilă și-a dat demisia de la șefia formațiunii. Ciolacu a fost unul dintre cei mai longevivi președinți ai PSD, conducând partidul aproape șase ani, perioadă în care a încercat să reconstruiască organizația după mai multe înfrângeri electorale și să readucă PSD-ul în prim-planul politicii naționale.

Editor : Andreea Rubica