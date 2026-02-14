Live TV

Ciolacu, ieșire nervoasă după revizuirea făcută de INS: Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul

BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Revizuirea Institutului Național de Statistică a situației economice pentru 2024 l-a scos din sărite pe Marcel Ciolacu. Fost premier și actual șef al Consiliului Județean Buzău, Ciolacu susține că, pentru oscilațiile economice din timpul mandatului său, ar merita un premiu în economie și critică Guvernul că încearcă să "acopere" realitatea prin noile revizuiri. Acesta a avut inclusiv un mesaj pentru actualul premier: "Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul".

„Să descoperi, după doi ani de zile, că de fapt Ciolacu a avut două trimestre de scădere și după patru de creștere. E o situație nebuloasă acum doi ani. Oameni buni, eu stau, de când a apărut știrea, cu telefonul în mână, fiindcă cred că o să mă sune cineva să îmi dea un premiu în economie. Noi toți am trecut prin recesiune și nu am simțit, dimpotrivă, ne era bine, aveam locuri de muncă, aveam consum. Acum este prăbușit consumul. Suntem unicat în lume: un stat, o țară a trecut prin recesiune și nu am simțit. Românii sunt oameni simțiți, nu sunt nesimțiți, dar chiar să nu simțim recesiunea care ne-ar fi lovit năpraznic?", a declarat Marcel Ciolacu.

Fostul premier a venit și cu foaia în care INS anunța în anul 2024 care sunt cifrele. Potrivit acestuia, la acea vreme instituția prezenta o situație economică pozitivă, diferită de cea rezultată în urma revizuirilor actuale.

„Pentru prima oară în istorie, prima oară în istoria României, după doi ani de zile se revizuiesc cifrele. N-a mai auzit nimeni de așa ceva. Îmi permit să am hârtia la mine cu ce spunea atunci Institutul Național de Statistică atunci când se referea la trimestrele care, între timp, din plus au devenit minus. Prima oară am zis că avem creștere economică de 0,4%. Au venit și m-au corectat și au spus că avem 0,7%. (…) Acum vin, după doi ani, și spun că n-a fost pe plus, a fost pe minus”, a declarat acesta.

De asemenea, social-democratul l-a acuzat pe actualul premier că încearcă să acopere cifrele proaste din economie prin revizuirea situației de acum doi ani.

„Să iasă marii specialiști de la Guvern. Eu îi rog frumos să lase instituțiile statului în pace, să își facă treaba și să nu încerce să acopere, folosind instituțiile statului, nenorocirea în care ne-au adus. Să îmi explice Institutul Național de Statistică, care mă lăuda, cum vine după doi ani cu aceste date. Eu cred că sunt probleme și pe timpul lui Ponta, Dăncilă și al tuturor premierilor. Eu îi spun: Ilie, astâmpără-te și spune oamenilor adevărul."

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a susținut încă de vineri, 13 februarie, că datele economice aferente anului 2024 ar fi fost "coafate" pentru a transforma creșterea economică în recesiune. Actualul președinte al CJ Buzău a afirmat că măsura ar avea scopul de a estompa "dezastrul economic" din mandatul premierului Ilie Bolojan.

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creşterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât aşteptările tuturor anailiştilor", a scris Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe Facebook.

Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, relevă datele transmise, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pentru a intra în recesiune tehnică, economia României ar fi trebuit să aibă două trimestre consecutive de contracție a Produsului Intern Brut, date confirmate, vineri, de INS.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 miliarde lei preţuri curente, mai mic cu 0,2% – în termeni reali – faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul III 2024, potrivit datelor transmise de INS pe 9 ianuarie 2026.

