Ciprian Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru București în favoarea lui Cătălin Drulă: „Nu din USR vin știrile false”

Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Inquam Photos / Codrin Unici

Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, a afirmat, sâmbătă, că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă, şi susţine că informaţiile apărute în spațiul public despre o eventuală retragere a sa nu vin de la USR.

„Dezmint! În loc să stau să-mi văd de campania mea şi de programul pentru dumneavostră, de organizare şi de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez ştirile «pe surse», cea mai perversă formă de manipulare de astăzi. Nu, nu mă retrag”, a scris Ciucu, sâmbătă, pe Facebook, după ce au apărut informaţii în spațiul public că se va retrage din cursa electorală în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

Ciucu afirmă că sunt informaţii false, dar care nu sunt lansate în spaţiul public de USR.

„Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veţi da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit şi cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin ştirile false cum că m-aş retrage. Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepţia electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie apoi mai uşor […]”, a mai transmis primarul Sectorului 6.

El susţine că ştirea cum că Ciucu a negociat cu Drulă şi că se va retage” a fost inventată: Dezmint. Mi-ar plăcea să ţinem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiţie pe viziuni, soluţii realiste şi dezbateri între candidaţi. Sper să depăşim faza de haiducie”, a mai afirmat candidatul PNL.

Editor : Ș.R.

