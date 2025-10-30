Sorin Grindeanu a declarat, întrebat despre afirmațiile lui Ciprian Ciucu potrivit cărora PSD plănuiește un blat cu AUR la Primăria Capitalei, că liberalul este în campanie electorală. Liderul social-democraților a adăugat că edilul Sectorului 6 amestecă politica și administrația, iar bucureștenii nu au nevoie de acest lucru.

„Acum am văzut tot felul de teorii ale conspirației, în ultimele 24 de ore, incredibile chiar. Eu nu o să comentez ce spune Ciucu. Ciucu e în campanie electorală în acest moment și face declarații de toate tipurile. Dar nici nu o să declar în fiecare zi, dar în fiecare zi, și vă rog să vă uitați în ultimele 10 zile, cum că PSD nu face nicio alianță cu AUR. Trebuie să spunem în fiecare zi acest lucru? Să știți că și ieri l-am spus de vreo două ori la colegii dumneavoastră din Parlament. Alaltăieri la fel. Vă rog verificați”, a explicat Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va căuta susținerea AUR pentru a îi maximiza șansele lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei, joi la Târgu Jiu.

El a mai spus că PSD are un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție și se ține de el.

Citește și: Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am schimbat părerea”. Cine crede că sunt „antiamericanii” din Guvern

„PSD are un protocol semnat, așa cum am spus mai devreme. Ne ținem de el. Legat de București, avem cel mai bun candidat. Și aici nu e vorba de politică, să știți, la București. La București e nevoie de administrație. Eu n-aș amesteca planurile. Ceea ce încearcă să facă acum Ciucu este să amestece politicul cu administrația.

Eu cred că bucureștenii au nevoie în acest moment de un om care a demonstrat că a făcut treabă bună, așa cum a făcut Daniel la Sectorul 4, care e pregătit, știe să facă administrație și care nu face politică. Asta e chestiunea pe care cred că ar trebui să o urmărească și ar fi benefică pentru bucureșteni. Dincolo de PSD, PNL, USR, AUR și toate partidele politice. Hai să vedem cine e în stare să facă lucruri bune pentru București și vă spun eu că acel om e Daniel Băluță”, a conchis liderul social-democraților.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat miercuri seară, la Digi24, că „ar fi o greșeală majoră” dacă scandalul din coaliție s-ar transfera în campania pentru București. Edilul Sectorului 6 a adăugatcă se așteaptă la un „blat PSD-AUR”.

Editor : Ana Petrescu