Live TV

Video Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” pentru Primăria Capitalei

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu
Foto: Sorin Grindeanu Facebook

Sorin Grindeanu a declarat, întrebat despre afirmațiile lui Ciprian Ciucu potrivit cărora PSD plănuiește un blat cu AUR la Primăria Capitalei, că liberalul este în campanie electorală. Liderul social-democraților a adăugat că edilul Sectorului 6 amestecă politica și administrația, iar bucureștenii nu au nevoie de acest lucru.

„Acum am văzut tot felul de teorii ale conspirației, în ultimele 24 de ore, incredibile chiar. Eu nu o să comentez ce spune Ciucu. Ciucu e în campanie electorală în acest moment și face declarații de toate tipurile. Dar nici nu o să declar în fiecare zi, dar în fiecare zi, și vă rog să vă uitați în ultimele 10 zile, cum că PSD nu face nicio alianță cu AUR. Trebuie să spunem în fiecare zi acest lucru? Să știți că și ieri l-am spus de vreo două ori la colegii dumneavoastră din Parlament. Alaltăieri la fel. Vă rog verificați”, a explicat Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va căuta susținerea AUR pentru a îi maximiza șansele lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei, joi la Târgu Jiu.

El a mai spus că PSD are un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție și se ține de el.

Citește și: Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am schimbat părerea”. Cine crede că sunt „antiamericanii” din Guvern

„PSD are un protocol semnat, așa cum am spus mai devreme. Ne ținem de el. Legat de București, avem cel mai bun candidat. Și aici nu e vorba de politică, să știți, la București. La București e nevoie de administrație. Eu n-aș amesteca planurile. Ceea ce încearcă să facă acum Ciucu este să amestece politicul cu administrația.

Eu cred că bucureștenii au nevoie în acest moment de un om care a demonstrat că a făcut treabă bună, așa cum a făcut Daniel la Sectorul 4, care e pregătit, știe să facă administrație și care nu face politică. Asta e chestiunea pe care cred că ar trebui să o urmărească și ar fi benefică pentru bucureșteni. Dincolo de PSD, PNL, USR, AUR și toate partidele politice. Hai să vedem cine e în stare să facă lucruri bune pentru București și vă spun eu că acel om e Daniel Băluță”, a conchis liderul social-democraților.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat miercuri seară, la Digi24, că „ar fi o greșeală majoră” dacă scandalul din coaliție s-ar transfera în campania pentru București. Edilul Sectorului 6 a adăugatcă se așteaptă la un „blat PSD-AUR”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
3
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
4
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
certificat de nastere
5
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Digi Sport
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horatiu Potra
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte...
COLECTIV_10_ANI_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: „Conducerea țării este...
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am...
e0a4f30b-de91-4afe-8944-977c41bf295f
Cele trei persoane reţinute în dosarul exploziei din Rahova au fost...
Ultimele știri
Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, ceea ce îngreunează obținerea unui pașaport portughez
Trump l-a lăsat fără viză pe laureatul premiului Nobel, Wole Soyinka, care a fost păcălit de un taximetrist din Otopeni
De ce nu s-a construit un spital de arși în 10 ani de la Colectiv? Grindeanu: „Probabil că nu am găsit cheia. Nu am guvernat doar noi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru rafila la palatul victoria
Rafila, despre acuzațiile lui Ciucu privind o înțelegere PSD - AUR pentru Primăria Capitalei: „Noi suntem oameni serioși”
ID280506_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
La 10 ani de la Colectiv, încă funcționăm fără autorizații la incendiu. Ce explicații dă Ciprian Ciucu
ciprian ciucu
De ce nu doarme Ciprian Ciucu: problema care îl ține treaz pe candidatul PNL la Primăria Capitalei
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la 80%, tot sistemul public ar trebui urcat acolo
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu, despre lupta pentru Primăria Capitalei: „Mă aștept la un blat PSD-AUR. Deja sunt discuții pe sub masă”
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Cum obții terenul de sub casă și de lângă casă în România, conform legii. Procedura pentru pământul aferent...
Digi FM
Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție de la Colectiv: „Am lucrat...
Digi Sport
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la...
Pro FM
Christina Aguilera, talie minusculă după ce slăbit 22 de kilograme. Artista, vizită cu familia la Disneyland...
Film Now
Cum a reacționat soțul lui Kristen Bell când a văzut „cel mai reușit sărut din lume” dintre ea și Adam Brody
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
O lege care ar fi crescut 1.000.000 de pensii respinsă în Parlament. Ce bani pierd pensionarii?
Digi FM
Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție de la Colectiv: „Am lucrat...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Reacția unui papagal atunci când stăpâna sa taie un tort în formă de pasăre: „E incredibil. Sigur e făcut cu...
Film Now
Mila Kunis, adevărul despre motivele care au determinat-o să spună ani întregi că e din Rusia, deși s-a...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles