Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, la Digi24, că criza guvernamentală este produsă de PSD, a dus țara „într-o perioadă extrem de grea și internațională, dar și regională”. În același timp, edilul Capitalei susține că „este mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația aceasta”. „Acest partid va fi din ce în ce mai mic și mai irelevant”.

„Problemele politice nu au soluții tehnice, au soluții politice, iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament sau în alegeri, fie ele și anticipate. Doar așa se pot rezolva problemele de legitimitate pe care le are România acuma în formarea unui guvern. O situație despre care nu o să obosesc să spun repetat pentru ani de zile de acum înainte că i se datorează PSD și este mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația aceasta, într-o perioadă extrem de grea și internațională, dar și regională.

Acest partid va fi din ce în ce mai mic și mai irelevant. Asta este cât se poate de clar. Sunt într-o criză, uitați-vă ce reacție au în toată țara, nu numai pe social media. Uitați-vă în stradă cum vorbește lumea de acest partid care și-a pierdut și electoratul tradițional, care nu mai are lideri cu anvergură, care în loc să caute soluții pentru România, aduce România în criză. Dacă va avea un scor cu peste două cifre la următoarea alegeri, va fi o minune pentru ei”, a afirmat Ciprian Ciucu.

El spune că un guvern care trece la a doua propunere, votat în Parlament indiferent de componența lui, ar fi un guvern al rușinii. „N-ar fi un guvern bărbătesc, asumat politic, demn să vină să formeze un guvern, un program de guvernare, să vină în fața românilor, să inspire, să ia decizii. Va fi așa un guvern de băltire, un guvern în care toată lumea va da. Va fi un fel de ciuca bătăilor acest guvern. Și cine va deconta? O să vedem”, a mai transmis prim-vicepreședintele PNL.

El nu susține ideea ca „parlamentarii care au picat guvernul Bolojan să-l voteze încă o dată”. „Adică ar fi destul de rușinos pentru ei. Da, trebuie să ne gândim la o soluție, pentru că țara trebuie să fie guvernabilă. Iar această soluție exclude tehnocrați și PSD”, mai spune Ciucu.

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Editor : Alexandru Costea