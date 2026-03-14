Ciprian Ciucu: „Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani”

Ciprian Ciucu, Foto Inquam Photos / George Călin

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă că îşi doreşte încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani, care înseamnă transformare, el adăugând că acum, în mandatul de 2 ani, poate o să reuşească să facă ”câteva reparaţii, la problemele bugetare pe care le au”.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost întrebat la Digi 24 dacă are ambiţia politică de a ajunge preşedintele României, după reţeta de la primărie la preşedinţie.

„Eu, în primul rând, trebuie ca să demonstrez că merit să mai fiu încă o dată primar. Mai am doi ani şi vor fi doi ani grei. Avem nişte probleme bugetare uriaşe. Sunt nişte reforme şi nişte proiecte care trebuie să se întâmple şi mi se potrivesc mai degrabă poziţiile executive, din care să iasă ceva vizibil, palpabil, decât cele de reprezentare.

Evident că e o onoare pentru oricine să fie preşedinte, dar, să ştiţi că nu vreau să stau până la pensie în politică”, a declarat primarul Bucureştiului.

El a mai afirmat că şi-a dorit să ajungă primar general, de mult timp, dar nici aici nu a avut foarte mult de ales.

„Trebuia să candidez, pentru că era un joc inclusic viitorul partidul lui meu, şi mi-am asumat această candidatură. Mi-am dorit să fiu primar general. Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile astea se fac într-un ciclu de 10 ani, care înseamnă transformare. Acum, în 2 ani, poate o să reuşim să facem câteva reparaţii la problemele bugetare pe care le avem şi la reformele de care este nevoie acum în Bucureşti”, a spus Ciucu.

 

Editor : Sebastian Eduard

