Exclusiv Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea, pot avea loc două tipuri de dialog cu PNL

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei, a declarat duminică, la Digi24, că PNL „nu are niciun fel de calcul” și așteaptă ca PSD „să își asume guvernarea”. El a explicat că, ulterior, după această asumare, pot avea loc „două tipuri de dialog cu Partidul Național Liberal”.

Întrebat dacă PNL ia în considerare un guvern minoritar, să voteze un guvern PSD-UDMR, Ciprian Ciucu a spus: 

„Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile. Ceea ce noi am spus este că cei care au făcut o majoritate ca să dărâme guvernul trebuie să-și asume aceeași majoritate, să formeze noul guvern. (...) Noi nu fugim de răspundere, dar trebuie să le dăm șansa să formeze guvernul”.

„E clar că am avut de-a face cu o manevră care să îl debarce exclusiv pe Ilie Bologan, președintele partidului nostru, umilind în acest fel partidul nostru, numai că partidul nostru și-a recăpătat sufletul și demnitatea și nu a lăsat să se întâmple așa ceva”, a spus el.

Acesta a precizat că există posibilitatea ca anumiți oameni din PNL să vrea să rămână la putere și să nu plece în opoziție: „Dacă sunt unii care își doresc mai departe să fie lângă PSD, o pot face”, a declarat el. 

Întrebat dacă mai există vreun scenariu în care lie Bolojan să fie numit din nou premier, Ciprian Ciucu a afirmat: 

„Nu știu și noi nu ne facem calcule în acest sens. Noi așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea, ca Nicușor Dan, președintele României, să ceară PSD să-și asume guvernarea. (...) Nu avem niciun fel de calcul.

La noi vor veni după aceea și vor spune așa: vă rugăm să ne votați, să ne dați un vot de investitură pentru a trece guvernul, sau vor spune suntem incapabili să guvernăm, ne este frică, nu vrem să ne asumăm guvernarea, chiar dacă am pus România într-o astfel de situație foarte proastă, vă rugăm guvernați voi și vă oferim un vot de investitură. Aceste două tipuri de dialog pot avea loc cu Partidul Național Liberal”. 

Primarul Capitalei a vorbit și despre un scenariu de guvern de tranzit, până la rotativa din 2027, prin să fie numit un alt premier până în acest an, când liderul PSD Sorin Grindeanu ar prelua rotativa oficial.

„Avem patru rezoluții ale PNL: două înainte de dărâmarea guvernului, care au spus foarte clar dacă veți dărâma guvernul, noi nu mai facem coaliție cu PSD, și mai avem încă două voturi similare după ce au dărâmat guvernul”, a explicat el.

„Cine a declanșat criza să o rezolve. Nicușor Dan, președintele României, să îl cheme pe Sorin Grindeanu și să găsească împreună soluții”, a mai afirmat primarul Capitalei. 

