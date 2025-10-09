Live TV

Exclusiv Ciprian Ciucu: N-o să văd niciodată candidat comun PSD-PNL-USR la București. Să nu repetăm episodul rușinos Crin Antonescu

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Inquam Photos / Codrin Unici

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, la Digi24, că varianta unei candidaturi comune PNL-PSD-USR pentru funcția de primar general al Bucureștiului este exclusă, în opinia sa, și vede mai degrabă varianta ca fiecare partid să-și propună propriul candidat la Capitală. El acuză PSD și pe Sorin Grindeanu pentru blocarea discuțiilor privind organizarea alegerilor și spune că dacă luni nu va fi luată o decizie în acest sens, atunci scrutinul se amână pentru 2026. Liderul liberal spune că nu vrea să repete „un episod Crin Antonescu, care a fost rușinos”. În ceea ce privește numele cu șanse vehiculate în sondaje, el afirmă că s-ar afla pe primul loc, conform unui sondaj comandat de Sorin Grindeanu, „la un procent” distanță de Daniel Băluță. „Tind să cred că luni nu va fi luată o decizie. Ar fi o mare greșeală”, mai spune acesta.

„N-o să văd niciodată candidat comun cu cele trei partide”, a declarat Ciprian Ciucu despre PSD, PNL și USR, adăugând că opțiunea ca fiecare formațiune să aibă propriul candidat e mult mai fezabilă.

„Noi putem cu cine vrem. De ce m-ați pus în spatele lui Drulă și Bujduveanu? Sunt mai puțin important? A devenit și Bujduveanu candidat? E un grup puternic care vrea să-l promoveze.

Dacă luni nu se ia decizia, când se va vedea Coaliția, nu o să mai avem alegeri. Ultima zi posibilă din acest an este luni”, spune primarul Sectorului 6.

Acesta acuză PSD și pe Sorin Grindeanu pentru blocarea discuțiilor privind organizarea alegerilor.

„Au zis că dacă nu avem candidat comun - ceea ce este imposibil și stiu și ei - «dacă se duc două partide și fac alianță, noi ieșim de la guvernare». Politic au blocat și au instigat la nerespectarea legii. Premierul e pus, dânsul își dorește alegerile, cu toții ne dorim...hai să respectăm legea, că trăim într-un stat de drept”, mai afirmă Ciucu.

Liderul liberal spune că nu vrea să repete „un episod Crin Antonescu, care a fost rușinos”.

„Am scos candidați nepregătiți din joben. Vrem să ajungem iar acolo? Sau să venim cu ce doresc oamenii, cu lideri autentici, nu contrafăcuți, ci cu lideri testați.

Daniel Băluță este un primar bun, Gabriela Firea n-a fost un primar bun.

Ar fi o mare prostie să opunem un candidat al Coalitiei unui candidat suveranist, pentru că l-ai crește automat. Poți foarte bine în București, ai niște resurse politice care au încredere - pot să candideze inclusiv separat, de ce să vii cu aceasta construcție. Să fie un 60% - 40% și apoi să zici «mamă, au extremiștii 40% în București, ceea ce nu e adevarat. Ar fi o strategie proastă”, a mai spus Ciucu.

Edilul Sectorului 6 afirmă că nu a fost nominalizat candidat dar că ar putea fi, deoarece Sorin Grindeanu i-a spus că, conform unui sondaj comandat de PSD, Ciprian Ciucu ar fi prima opțiune.

„A menționat un sondaj comandat de el săptămâna trecută - sunt primul, cu Daniel Băluță la un procent distanță. De aceea e această discuție cu privire la persoana mea.

Sunt foarte multe variabile. Voi lua decizia acolo unde pot sa am un impact mai mare. Nu sunt genul de politician care vrea să stea în politică mai mult de 15 ani. Deja am 9 ani.

Consider că am avut un impact asupra vestului orașului, o să văd unde am un mai mare impact. Pot la PMB sau la Sectorul 6”, susține Ciucu.

Acesta mai afirmă că, la nivel național, partidul îl susține, dar la nivel de București-Ilfov liberalii nu îl susțin.

„Dacă n-o să primesc încrederea colegilor mei din București...Nu sunt cei mai fericiți, deși am fost președinte PNL București, și am condus decent și corect PNL București.

Eu nu am inițiat niciodată conflicte mai ales în interiorul partidului. Nu poți să fii plăcut de toată lumea”, mai susține Ciprian Ciucu, care acuză că liderul PNL Ilfov Hubert Thuma nu s-ar „înțelege bine” cu el. „Nu cred că avem o colaborare acum, ca să fiu drăguț”.

Ciprian Ciucu mai transmite că discuția privind o posibilă candidatură la PMB va mai avea loc probabil „prin primăvară”. „Tind să cred că luni nu va fi luată o decizie. Ar fi o mare greșeală”, mai spune acesta.

