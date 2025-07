Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat la Digi24 că liberalii își doresc menținerea actualei coaliții de guvernare, în ciuda tensiunilor afișate de PSD. Acesta a subliniat că PNL nu va da curs „unor răspunsuri foarte tranșante” pentru că o eventuală retragere a social-democraților ar putea duce la „o bulgarizare” a României, făcând referire la o instabilitate politică asemănătoare cu cea din Bulgaria, unde au avut loc alegeri anticipate repetate, cu blocaj instituțional.

Ciprian Ciucu susține că păstrarea stabilității guvernamentale este o prioritate în contextul actual. Liderul liberal a făcut apel la Partidul Social Democrat să rămână în coaliția de guvernare.

„Rugămintea mea, și o manifest public, cu toată considerația pentru Partidul Social Democrat, este să continue să fie la guvernare, să acorde încredere Guvernului, pentru că acesta este un guvern de sacrificiu, știm asta, dar reformele trebuie făcute și nu le putem duce singuri”, a spus Ciucu.

El a recunoscut tensiunile dintre partenerii de coaliție, dar a subliniat că scopul PNL nu este să provoace confruntări: „Noi, liberalii, nu vom da curs unor răspunsuri foarte tranșante. Nu o să intrăm în clinciuri, nu vrem să ofensăm pe nimeni, nici măcar câteodată să răspundem. Poate ne uităm în altă parte când unii fac niște declarații care nu sunt ce cele mai potrivite în acest context”.

Ciprian Ciucu a avertizat că o eventuală retragere a PSD de la guvernare ar putea duce la un blocaj politic ca în Bulgaria, cu alegeri anticipate și guverne instabile.

„Hai să avem măcar un an și jumătate stabiliate politică pentru că nu vrem ca să urmăm calea Bulgariei cu alegeri anticipate repetate, acea bulgarizare care duce la o guvernare complet ineficientă, la o guvernare care nu poate să ia măsuri, la o guvernare care nu poate crește calitea vieții oamenilor și care nu poate face reforme. Deci mi-e frică de bulgarizare și îmi doresc ca Partidul Social Democrat să rămână cât mai mult la guvernare din acest considerent, măcar încă un an, un an și jumătate”, a subliniat prim-vicepreședintele PNL.

Referitor la disponibilitatea ca PNL să facă compromisuri pentru a păstra coaliția, acesta a răspuns că strategia de a rămâne la guvernare „doar pentru a fi la guvernare” nu este benefică pe termen lung și a dat ca exemplu guvernarea Ciucă-Ciolacu.

„Ne-am pus și noi întrebarea: până unde putem merge? Păi acel prag este până când vei putea face reforme, pentru că a fi la putere doar de dragul de a fi la putere, cum s-a întâmplat în perioada Ciucă-Ciolacu s-a văzut că nu a fost bine pe termen lung pentru România. Da, pe termen scurt a fost bine. Au crescut pensii, au crescut salarii, s-au făcut ceva autostrăzi. Din păcate, văd că unii pierd bani, dar asta este viața, nu zic mai multe tocmai din faptul că îmi doresc ca PSD să rămână la guvernare”, a mai spus acesta.

