Ciprian Teleman, după ce și-a dat demisia dimineață: „Oportunitatea cea mai mare cred că e să revenim în coaliţie cu lecţii învăţate”

Ciprian Teleman (USR PLUS) ministrul demisionar al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, a declarat marţi că oportunitatea cea mai mare a crizei actuale este revenirea în coaliţie cu „lecţiile învăţate”.

„Pentru mine drumul nu se opreşte aici. Eu cred că o criză generează atât pericole, dar şi oportunităţi. Oportunitatea cea mai mare cred că e să revenim în coaliţie cu lecţii învăţate despre cum să nu mai mergem cu frâna de mână, cum să fim un guvern solidar, nu cu ziduri între noi, între USR PLUS şi celelalte partide, şi într-adevăr să funcţionăm ca o echipă. Lucrul ăsta nu l-am simţit. De fiecare dată s-au văzut, hai să spunem, cercurile de putere şi influenţă”, a declarat Ciprian Teleman marți, într-o conferinţă de presă de bilanţ, potrivit Agerpres.

Cei șase miniștri USR PLUS și-au depus marți demisiile la Secretariatul General al Guvernului.

"În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe", arată un mesaj transmis de copreședintele USR PLUS Dan Barna, pe Facebook.

Ciprian Teleman a trecut în revistă principalele realizări în cele patru „arii cheie” - cercetare, inovare, comunicaţii şi digitalizare - amintind progresele realizate în aceste domenii pe perioada mandatului său.

„Acest bilanţ e legat de un context sau de un moment dificil pentru România. Suntem încă în pandemie. Speranţele oamenilor se îndreaptă spre depăşirea acestei perioade şi iată că traversăm şi o criză politică. (...) Am început cu o viziune care a urmărit două planuri. În primul rând, crearea unei instituţii a statului român independentă de demnitari. Asta înseamnă o instituţie în care oamenii să fie desemnaţi pe posturi prin concursuri, în aşa fel încât să simtă acest sentiment de siguranţă şi în acest fel să îşi poată desfăşura activitatea aşa cum trebuie. În al doilea rând, viziunea urmăreşte crearea unei instituţii moderne, unei instituţii a viitorului, pentru că cercetarea, inovarea, digitalizarea sunt condiţia pentru ca România să se modernizeze”, a mai arătat Ciprian Teleman.

