Ciucă anunță că nu face remanieri, după ce a evaluat miniștrii: Stabilitatea echipei oferă garanția că vom acționa responsabil

Premierul Nicolae Ciucă spune că fiecare membru al guvernului pe care îl conduce a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a ţintelor, jaloanelor şi reformelor din PNRR. El spune că minștrii au fost evaluați pe baza a „10 criterii obiective”.

„Evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului am făcut-o pe baza a zece criterii obiective raportate la așteptările cetățeanului și societății românești. Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, angajamentul în baza căruia am preluat responsabilitatea guvernării, și al Programului Sprijin pentru România, a fost corelat eforturilor de a asigura finanțarea măsurilor luate din surse interne și externe. Iar în acest sens am monitorizat cu atenție și m-am bucurat să constat ca fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a țintelor, jaloanelor și reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă șansa accesării acestui mecanism de finanțare european”, a spus Ciucă într-un mesaj în care a făcut bilanțul primelor 7 luni de guvernare.

„Aceeași importanță am acordat-o atragerii celorlalte fonduri europene puse la dispoziția României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020 și pregătirii proiectelor pentru finanțarea din actualul exercițiu financiar. Modul în care resursele naționale și europene au fost utilizate în beneficiul oamenilor și dezvoltării comunităților este un alt criteriu care a stat la baza evaluării echipei guvernamentale”, a adăugat el.

„La fel de importante au fost si rămân pentru fiecare membru al echipei guvernamentale respectarea criteriilor de integritate şi de transparenţă, valori fără de care nicio politică guvernamentală nu ar avea credibilitate. Avem datoria morală și responsabilitatea de a veni în faţa cetăţenilor şi a le prezenta onest ce am făcut până acum şi ce ne-am propus in continuare. Am făcut-o si o voi face de fiecare dată. Susţinerea românilor este fundamentul pe care putem construi mai departe, iar stabilitatea echipei de miniştri oferă garanţia ca vom acţiona în continuare responsabil pentru atingerea obiectivelor cetăţenilor noştri și pentru continuarea procesului de modernizare a României”, a mai spus Ciucă.

„România este astăzi o ţară sigură şi stabilă social, economic şi politic, pregătită sa depăşească cu bine efectele crizelor cu care ne confruntăm şi să se angajeze pe drumul reformelor, modernizării şi dezvoltării. În cele şapte luni, am asigurat cetăţenilor noştri şi economiei naţionale garanţii de securitate, în pofida riscurilor pe care le implica războiul de la graniţă. Niciodată România nu a fost mai apărată decât este acum ca stat membru NATO şi UE. Acest statut al ţării noastre, noul Concept Strategic al NATO adoptat recent la Madrid şi armata naţionala in continua modernizare oferă mai departe securitate românilor, dar si refugiaţilor ucraineni care aleg sa rămână în România”, a mai spus premierul.

Editor : M.B.