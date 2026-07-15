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Video O lună și jumătate până la finalizarea PNRR. Din cele peste 20.000 de investiții planificate, multe de-abia au depășit pragul de 50%

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bani bancnote de 500 de euro
Foto: Profimedia Images
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România mai are doar o lună și jumătate la dispoziție pentru a termina proiectele finanțate din PNRR. Din cele peste 20.000 de investiții planificate, multe de-abia au depășit pragul de 50% în ce privește execuția. În aceste condiții, sunt șanse mici ca proiectele să fie terminate la timp, iar riscul de a pierde fondurile europene este tot mai mare.

României i-au fost alocați în varianta revizuită a Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aproximativ 21 de miliarde de euro pentru aproximativ 20.000 de investiții mai mari sau mai mici, atât la nivel local dar și la nivel național. 

În această perioadă, pe ultima sută de metri, guvernanții trag de cele 6 proiecte importante de care vorbea și premierul Ilie Bolojan, care ar mai atrage încă 4,5 miliarde de euro. 

Totuși, până în luna iulie, România a reușit să încaseze din suma alocată inițial prin PNRR puțin peste jumătate. 

Sunt multe proiecte care încă nici nu au fost începute și sunt și mai multe care au fost începute, dar gradul de execuție este la aproximativ 50%. 

De exemplu, reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Pentru această investiție erau alocați 1,1 miliarde de euro din PNRR, însă acest proiect este realizat în proporție de aproape 52%. Există un risc destul de mare de a pierde acești bani. 

De asemenea, autostrada A7, secțiunea Bacău - Pașcani, investiție de aproape 405 milioane de euro, are un grad de execuție de aproximativ 49%. 

Printre proiectele neîncepute se numără modernizarea și digitalizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice - investiție de aproape 52 de milioane de euro, care nu are cum să fie finalizată până la finalul lunii august. 

Cele 4,5 miliarde de euro care ar mai putea fi obținute pentru 6 proiecte din PNRR vizează digitalizarea ANAF, codul urbanismului, legea salarizării, printre altele, însă și aici sunt multe probleme. Potrivit surselor Digi24, proiectele nici n-ar fi ajuns în Parlament. Acestea depind și de organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în această vară. 

Editor : A.C.

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