Ciucu: „Exclud o candidatură la prezidențiale. Bucureștiul nu e rampă de lansare”. Ce spune despre relația cu Nicușor Dan

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, exclude o candidatură la alegerile prezidențiale din 2030 din postura de edil. Acesta susține că are nevoie de 10 ani la Primăria Generală pentru a putea pune „lucrurile la punct” și subliniază că Bucureștiul nu este „o rampă de lansare”.

„Exclus. De ce să candidez? Eu am zis că vreau să fac din București proiectul vieții mele. Am zis că am nevoie de 10 ani ca să pun cu adevărat lucrurile la punct (…) Majoritatea politică este destul de șubredă și vedeți cum am reușit să reorganizez primăria, să reorganizez serviciile publice și instituțiile pentru a le eficientiza, în timp ce am și multe proiecte în derulare pe termen lung, pe mediu urban, pe trafic”, a declarat Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru G4Media.

De asemenea, primarul general a adăugat că Bucureștiul nu este „o rampă de lansare” pentru cariera sa politică: „Nu știu dacă după două mandate voi mai fi primar sau voi rămâne în politică, că voi avea deja aproape 60 de ani și poate mai am și eu ceva de făcut în viața mea, decât să rămân în politică până la adânci bătrâneți”.

Ce relație are cu Nicușor Dan

Ciprian Ciucu susține că se consultă cu actualul președinte al Capitalei, Nicușor Dan, și că acesta răspunde apelurilor sale. Discuțiile dintre cei doi vizează strict domeniul administrației publice: „Ne consultăm pe chestiunile majore. Ne-am consultat pe referendum, pe partea de urbanism și pe buget. Eu îl sun mai des, ce-i drept, dar îmi răspunde la telefon”, a declarat Ciucu.

