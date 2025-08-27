Live TV

Ciucu spune că pensiile magistraţilor atârnă mult la buget: sunt mai mari decât salariile miniştrilor

Data publicării:
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu. Inquam Photos / George Călin

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, spune că pensiile magistraţilor „atârnă foarte mult” la buget și sunt mai mari chiar decât salariile miniştrilor, deşi aceştia au o responsabilitate mai mare.

El a atras atenţia asupra datelor prezentate de mass-media, conform cărora vârsta de pensionare a magistraţilor în majoritatea statelor UE variază între 65 şi 70 de ani, în timp ce în România este de 47 de ani.

„Aţi văzut graficul acela care merge prin presă, cu vârsta de pensionare din toată Uniunea Europeană, iar România e cu roşu, la 47 de ani? Profesorii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani? Medicii de ce nu s-ar pensiona la 47 de ani? Eu? Ziariştii? Oricine? Este jenant. (...) Lucrurile au scăpat de sub control. Cred că de multe ori a fost, poate, şi o colaborare între anumiţi politicieni şi anumiţi magistraţi, ca să se ajungă aici, ceea ce nu este deloc în regulă, pentru că îmi aduc aminte nivelul foarte scăzut de încredere pe care îl avea justiţia în urmă cu 15-20 de ani, înainte să intrăm în UE. După ce am intrat în lumea civilizată, magistraţii au început să îşi recapete statutul în societate şi încrederea. Şi acum, prin comportamentul pe care îl afişează”, a spus Ciucu la B1 TV, potrivit Agerpres.

Ciucu a menţionat că pensia medie a unui magistrat este în prezent de aproximativ 5.000 de euro, în timp ce, în calitate de primar, el are un salariu de circa 2.500 de euro.

„Nu vreau mai mulţi bani, nu despre asta e vorba. Salariul unui ministru este mai mic decât al unui primar. Dar care este responsabilitatea unui ministru, care gestionează un sistem întreg într-o ţară, şi a unui magistrat? De la 5.000 de euro, pachetul, zicem să mergem la 3.500. Mai mult cu o mie de euro faţă de cât are salariul un primar sau un ministru. În toată lumea civilizată rata de înlocuire a salariului cu pensia nu este de 80-90%. Este de 60%. Oricum, li s-a dat un bonus, ca să fie la 70%. (...) Nimeni nu trebuie să fie special în această ţară, cu toţii să avem aceleaşi drepturi. Atârnă foarte mult de buget aceste venituri uriaşe”, a spus el.

Ciprian Ciucu a subliniat că pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare include şi reduceri la nivelul consiliilor de administraţie, iar pachetul 3 ar urma să aducă „ordine” în administraţia publică centrală.

El a apreciat că, în acest moment, oricine ar prelua conducerea Guvernului s-ar confrunta cu aceeaşi problemă: lipsa banilor.

„Acum, Bolojan e 'omul negru'. El e de vină... dar nu are de unde. Pleacă Bolojan. Poate să vină şi mama lui Ştefan cel Mare. Nu sunt bani, în acest moment. Noi trebuie să echilibrăm bugetul, să nu intrăm în default. Să ne împrumutăm la nişte dobânzi acceptabile, pentru că noi finanţăm funcţionarea statului în fiecare lună prin aceste împrumuturi. Să scadă dobânzile, să cheltuim mai puţin, până trecem la liman. Şi avem nevoie de un an, doi. Dar, depinde... Dacă o mai lălăim mult şi mai stăm cu acest pachet, poate să dureze şi mai mult. Hai odată, mai repede, să terminăm cu toate aceste puseuri de personalitate ale partidelor politice, să luăm decizia rapid să mergem mai departe. După care, după ce luăm aceste măsuri structurale, putem să mai croşetăm pe ici, pe colo”, a spus Ciucu.

El a adăugat că marţi seara a avut loc o întâlnire, în timpul şedinţei coaliţiei, între Nicuşor Dan, Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, însă nu are informaţii despre conţinutul discuţiei.

„După aproximativ o jumătate de oră s-au întors, dar nu a făcut nimeni - nici domnul Grindeanu, nici domnul Bolojan - o informare cu privire la ceea ce au discutat. Cum au apărut acele ştiri, care au generat multe comentarii după aceea? Ori cineva din anturajul domnului preşedinte le-a pus pe piaţă, ori cineva din partea domnului Grindeanu. Eu ştiu că Ilie Bolojan nu suportă să dea ştiri pe surse. Deci de la noi n-a ieşit”, a spus Ciucu.

El a adăugat că la sfârşitul săptămânii ar putea avea loc o nouă întrevedere a coaliţiei, în vederea finalizării negocierilor privind pachetul 2 de măsuri.

