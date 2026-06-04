Claudiu Manda: Sunt convins că Tomac va reuşi să construiască o echipă şi un program de guvernare care să obţină votul Parlamentului

Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, spune că Eugen Tomac, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, va reuşi să construiască o echipă şi un program de guvernare care să răspundă aşteptărilor românilor şi să obţină votul de învestire al Parlamentului. El anunţă că PSD va analiza propunerile pe care le va face Tomac, iar calitatea echipei guvernamentale şi programul de guvernare vor fi elementele decisive.

„România are nevoie astăzi de stabilitate, seriozitate şi responsabilitate. Avem o propunere din partea preşedintelui României, iar în acest moment toate forţele politice prooccidentale trebuie să privească dincolo de interesele de partid şi să pună pe primul loc interesul României. Pentru Partidul Social Democrat, criteriul esenţial este unul simplu: competenţa. România are nevoie de oameni profesionişti, credibili şi capabili să livreze rezultate. Nu funcţiile sunt importante, ci capacitatea de a guverna eficient şi de a oferi siguranţă cetăţenilor”, spune secretarul general al PSD, Claudiu Manda, pe Facebook, potrivit News.ro.

El anunţă că PSD va analiza „cu toată seriozitatea” propunerile pe care le va face Eugen Tomac.

„Pentru PSD, calitatea echipei guvernamentale şi programul de guvernare vor fi elementele decisive. Experienţa, expertiza profesională şi capacitatea de a gestiona domenii-cheie ale statului vor fi principalele criterii după care vom evalua această propunere”, precizează Manda.

Secretarul general al PSD subliniază că românii au nevoie de un guvern care să menţină echilibrul finanţelor publice fără a transfera întreaga povară pe umerii cetăţenilor şi fără a sacrifica investiţiile, dezvoltarea comunităţilor locale şi protejarea celor cu venituri mici şi medii.

„Acest guvern trebuie să pună pe primul loc aşteptările oamenilor, nu orgoliile şi jocurile politice. România trebuie să rămână o ţară stabilă, respectată în Europa şi în NATO, capabilă să ofere predictibilitate cetăţenilor şi mediului economic”, a spus Manda.

El mai afirmă că în astfel de momente, responsabilitatea este mai importantă decât orice calcul politic.

„Îl cunosc pe colegul meu europarlamentar, Eugen Tomac, şi sunt convins că va reuşi să construiască o echipă şi un program de guvernare care să răspundă aşteptărilor românilor şi să obţină votul de învestire al Parlamentului”, mai spune Manda.

Editor : M.B.