Live TV

Claudiu Manda: Sunt convins că Tomac va reuşi să construiască o echipă şi un program de guvernare care să obţină votul Parlamentului

Data publicării:
claudiu manda
Claudiu Manda. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, spune că Eugen Tomac, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, va reuşi să construiască o echipă şi un program de guvernare care să răspundă aşteptărilor românilor şi să obţină votul de învestire al Parlamentului. El anunţă că PSD va analiza propunerile pe care le va face Tomac, iar calitatea echipei guvernamentale şi programul de guvernare vor fi elementele decisive.

„România are nevoie astăzi de stabilitate, seriozitate şi responsabilitate. Avem o propunere din partea preşedintelui României, iar în acest moment toate forţele politice prooccidentale trebuie să privească dincolo de interesele de partid şi să pună pe primul loc interesul României. Pentru Partidul Social Democrat, criteriul esenţial este unul simplu: competenţa. România are nevoie de oameni profesionişti, credibili şi capabili să livreze rezultate. Nu funcţiile sunt importante, ci capacitatea de a guverna eficient şi de a oferi siguranţă cetăţenilor”, spune secretarul general al PSD, Claudiu Manda, pe Facebook, potrivit News.ro.

El anunţă că PSD va analiza „cu toată seriozitatea” propunerile pe care le va face Eugen Tomac.

„Pentru PSD, calitatea echipei guvernamentale şi programul de guvernare vor fi elementele decisive. Experienţa, expertiza profesională şi capacitatea de a gestiona domenii-cheie ale statului vor fi principalele criterii după care vom evalua această propunere”, precizează Manda.

Secretarul general al PSD subliniază că românii au nevoie de un guvern care să menţină echilibrul finanţelor publice fără a transfera întreaga povară pe umerii cetăţenilor şi fără a sacrifica investiţiile, dezvoltarea comunităţilor locale şi protejarea celor cu venituri mici şi medii.

„Acest guvern trebuie să pună pe primul loc aşteptările oamenilor, nu orgoliile şi jocurile politice. România trebuie să rămână o ţară stabilă, respectată în Europa şi în NATO, capabilă să ofere predictibilitate cetăţenilor şi mediului economic”, a spus Manda.

El mai afirmă că în astfel de momente, responsabilitatea este mai importantă decât orice calcul politic.

„Îl cunosc pe colegul meu europarlamentar, Eugen Tomac, şi sunt convins că va reuşi să construiască o echipă şi un program de guvernare care să răspundă aşteptărilor românilor şi să obţină votul de învestire al Parlamentului”, mai spune Manda.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
olguta vasilescu
1
Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD...
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze.
2
Șeful armatei franceze atenționează că există riscul ca Germania să devină principala...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
3
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două...
variola maimutei mpox
4
Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...
contor pentru electricitate
5
ANRE a retras licenţa unui furnizor de energie, pentru prima dată în istoria instituţiei...
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
Digi Sport
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mircea Abrudean este președintele interimar al Senatulu
Abrudean avertizează asupra unui guvern tehnocrat: „Riscă să prelungească incertitudinea politică”
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, după nominalizarea lui Tomac: Un Guvern tehnocrat e o soluție de avarie. E greu de găsit argumente pentru un vot
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan (PNL): Buna guvernare are nevoie de legitimitate democratică exprimată prin alegerile parlamentare
sigla pnl
PNL anunță că va analiza propunerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Liberalii exclud un guvern cu PSD
Dan motreanu
Motreanu (PNL): Tomac „este un om politic înainte de a fi un tehnocrat”. Nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi premier
Recomandările redacţiei
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac...
tomac si steriu
Cine este și ce avere are premierul desemnat Eugen Tomac
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz: USR va sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac...
Ultimele știri
Buncăr demn de un film, cu un tunel de 120 de metri și o ieșire de urgență secretă, descoperit în Calabria
Italia condiționează participarea elevilor la orele de educație sexuală în școli de acordul părinților
Poliţist găsit mort într-o pădure, cu arma lângă el. Soţia acestuia îi anunțase dispariția
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, imagini rare cu fiica ei, la împlinirea a cinci ani: „Fetita noastră de vis!” Cât de frumoasă...
Cancan
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
Fotbalistul român propus lui Gigi Becali: „Dacă mă aude finu’, îmi cere bani mulți să-l aduc la FCSB!”
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Clauza de reziliere plătită de Real Madrid pentru Jose Mourinho! Giovanni Becali a dezvăluit totul
Adevărul
„Medicamentul” din farfurie gătit în numai 40 de minute și cu un gust incredibil. Secretele „bucătăriei...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, desemnat prim-ministru de Nicușor Dan. Rolul pe care l-a avut în campania președintelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe prim-ministrul desemnat al României: ”Nu se compară! E diferență ca de la cer la...
Pro FM
Cum s-a schimbat viața Iulianei Luciu după ce a renunțat la televiziune: „E exact genul de haos care îmi...
Film Now
Matt Damon, impresionat de Tom Holland și Zendaya. Ce spune actorul despre unul dintre cele mai iubite...
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din...
Newsweek
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
Digi FM
Câți bani a strâns un român cu salariu mediu la Pilonul 2 după 18 ani. Suma s-a dublat în ultimii trei ani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
„Sfântul Graal” al ornitologilor a fost găsit în Indonezia. Papagalul dispărut a reapărut după aproape un...
Film Now
Au trecut 10 ani de la despărțirea de Brad Pitt. Cum s-a schimbat viața Angelinei Jolie. Actrița a împlinit...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...