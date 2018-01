Codrin Ștefănescu: „Carmen Dan nu ar trebui să demisioneze”

Ministrul Carmen Dan nu ar trebui să demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu. El consideră că premierul Mihai Tudose şi ministrul de Interne trebuie să discute ”urgent” şi să prezinte un plan de măsuri, după cazul poliţistului suspectat de pedofilie, scrie News.ro.

Codrin Ştefănescu a spus că se aştepta să demisioneze sau să fie demişi "şeful direct al pedofilului, care l-a ţinut şofer timp de ani de zile, adjunctul lui, cei din Serviciul respectiv, cei care au răspuns de această brigadă a şefului lui de la Poliţia Capitalei". "Toată România aştepta ca în orice ţară democratică după un astfel de caz cutremurător să se întâmple nişte lucruri, iar ele se amână”, a afirmat Ştefănescu.

Secretarul general adjunct al PSD consideră că nu se impune demisia lui Carmen Dan din funcţia de ministru de Interne.

”Acum am ajuns la discuţia în care se cere demisia ministrului de Interne. Eu cred că n-ar trebui să demisioneze, dar ar trebui să discute urgent cu prim-ministrul în cursul zilei de azi şi cred că o vor şi face şi să iasă în faţa opiniei publice amândoi, cu un punct de vedere, nişte explicaţii detaliate pentru toată România, ce se va întâmpla cu examenul psihologic, cu examenul psihiatric, cum se va produce, ce se întâmplă cu cei care sunt vinovaţi în structura asta. Şi nimeni din România şi nimeni din partid şi nimeni dintre cetăţenii României nu sunt convinşi că e necesară această ceartă, ci sunt necesare nişte lămuriri foarte urgente şi din partea primului-ministru, care i-a cerut raport lui Despescu şi din partea ministrului de Interne”, a declarat Codrin Ştefănescu.

El a mai spus că a discutat cu premierul Mihai Tudose şi cu ministrul de Interne, Carmen Dan: ”Prin telefon am vorbit şi cu primul-ministru şi cu ministrul de Interne vizavi de această chestiune. Primul-ministru mi-a explicat în mod clar că Despescu venise deja cu un raport asupra a ceea ce s-a întâmplat şi ce avea de gând să facă, i-a mai dat câteva zile prim-ministrul. Am senzaţia că în acel raport era vorba şi despre nişte anchete interne şi nişte demiteri. Prim-ministrul a explicat că în plus a trimis şi Corpul de Control, ceea ce nu este un lucru rău, că atunci când se implică Corpul de Control al primului-ministru, chiar se descoperă nişte lucruri, pentru că apăruse ştirea legată de reţeaua din care făcea parte pedofilul (...). Am vorbit şi cu ministrul de Interne şi asta a fost discuţia pe care am avut-o şi sfatul nostru, celor de la partid: discutaţi, vorbiţi, ţineţi o conferinţă de presă, ieşiţi public şi explicaţi ce măsuri vreţi să luaţi, lăsaţi deoparte chestia asta cu demisia, îmi pun demisia, nu-i demisia, te demit sau m-ai minţit. Nu, România aşteaptă cu totul altceva în secunda asta”.

Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seară că nu mai doreşte să mai lucreze cu ministrul de Interne Carmen Dan pentru că l-a ”minţit” şi că, dacă îşi va prezenta demisia o va accepta.