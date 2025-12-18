Live TV

Dominic Fritz spune că USR nu va vota moțiunile împotriva miniștrilor Marinescu și Predoiu: „Nu voi cădea în capcana AUR”

Data actualizării: Data publicării:
Dominic Fritz
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, că partidul său nu va vota moțiunile simple îndreptate împotriva miniștrilor Justiției, Radu Marinescu, și de Interne, Cătălin Predoiu. Totodată, acesta a spus că PSD a încălcat protocolul de coaliție votând moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

„I-am spus că a încălcat protocolul de coaliție și că trebuie să clarificăm dacă acest protocol încă este în vigoare sau dacă fiecare, după subiectivisme, poate să respecte sau să nu respecte anumite articole din acest protocol. Eu, pentru partidul meu și pentru semnătura pe care am pus-o pe acest protocol pot să spun că îl respect și trebuie să-l respectăm în continuare”. 

Acesta spune că nu va vota moțiunile simple împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu și ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.  

„Fiecare lider de partid - în cazul domnului Predoiu, domnul Bulojan, în cazul domnului Marinescu, domnul Grindeanu - trebuie să explice și să justifice dacă acești miniștri încă au o legitimitate și credibilitate și susținerea lor. Eu nu voi cădea în capcana AUR, care au depus niște moțiuni care de fapt ignoră problemele structurale, sistematice, reale din sistemul de justiție și sunt doar un fel de paravan pentru a semăna haos politic. De aceea, eu nu cred că aceste moțiuni vor avea succes”, a explicat Fritz.

AUR a depus miercuri două moțiuni simple, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Foto: Getty Images
5
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
Victoria Beckham a rupt tăcerea, după ce și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
camera deputatilor
Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%, așa cum a decis Coaliția. În prezent, primesc 7.000 de euro
sorin grindeanu
Grindeanu, avertisment pentru Miruță și Darău, propuși la Apărare și Economie: „Să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
Irineu Darau
Cine este Irineu Darău, propus de USR la Ministerul Economiei: senator la al doilea mandat, deține o firmă în Franța
Bulgaria Bataie Parlament
Bătaie în Parlamentul bulgar în timpul dezbaterii bugetului de stat
dominic fritz sorin grindeanu
Fritz îl atacă pe Grindeanu: „E absolut halucinant cum premierul OUG 13 îl folosește acum pe Dragnea ca un fel de sperietoare”
Recomandările redacţiei
profimedia-0850980549
Proteste violente în Belgia: 10.000 de fermieri, în stradă. Haos la...
volodimir zelenski la birou
Cele trei puncte nevralgice din negocierile de pace. Zelenski anunță...
Gândac de bucătărie
Insecte filmate în baia unui spital din Sebeş. Managerul unităţii...
Nicusor Dan si Ilie Bolojan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Abordare diferită a lui Nicușor Dan față de prescripție: „Problema e...
Ultimele știri
Nicușor Dan, mesaj de la ultima reuniune a Consiliului European din 2025. Cel mai important subiect pentru România: bugetul UE
România are cea mai mare inflație din UE, de 8,6% în noiembrie. Economist: „Oamenii cumpără mai puțin, deși câștigă mai mult”
Înşelăciuni cu cazări de Revelion. Bărbat suspectat că a închiriat, de mai multe ori, o pensiune din Brașov, pe care nu o deținea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Împreună de Crăciun. Prințul și prințesa de Wales, alături de copiii lor, într-o adorabilă felicitare...
Cancan
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Fanatik.ro
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Ionel Dănciulescu, protejat cu pistolul la antrenamentul lui Dinamo: ”Terorizat ani de...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Detaliul neştiut de nimeni, analizele au arătat imediat după...
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de...
Pro FM
Shakira, despre provocările de la începutul carierei: „Nu existau scurtături!” Cât de greu i-a fost să-și...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Avertisment de Crăciun pentru stăpânii de câini. Decorațiunea aparent inofensivă care le poate pune viața în...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...