Dominic Fritz spune că USR nu va vota moțiunile împotriva miniștrilor Marinescu și Predoiu: „Nu voi cădea în capcana AUR”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, că partidul său nu va vota moțiunile simple îndreptate împotriva miniștrilor Justiției, Radu Marinescu, și de Interne, Cătălin Predoiu. Totodată, acesta a spus că PSD a încălcat protocolul de coaliție votând moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

„I-am spus că a încălcat protocolul de coaliție și că trebuie să clarificăm dacă acest protocol încă este în vigoare sau dacă fiecare, după subiectivisme, poate să respecte sau să nu respecte anumite articole din acest protocol. Eu, pentru partidul meu și pentru semnătura pe care am pus-o pe acest protocol pot să spun că îl respect și trebuie să-l respectăm în continuare”.

Acesta spune că nu va vota moțiunile simple împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu și ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

„Fiecare lider de partid - în cazul domnului Predoiu, domnul Bulojan, în cazul domnului Marinescu, domnul Grindeanu - trebuie să explice și să justifice dacă acești miniștri încă au o legitimitate și credibilitate și susținerea lor. Eu nu voi cădea în capcana AUR, care au depus niște moțiuni care de fapt ignoră problemele structurale, sistematice, reale din sistemul de justiție și sunt doar un fel de paravan pentru a semăna haos politic. De aceea, eu nu cred că aceste moțiuni vor avea succes”, a explicat Fritz.

AUR a depus miercuri două moțiuni simple, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

