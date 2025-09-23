Live TV

Comisarul european Roxana Mînzatu, discuții la Bruxelles cu Ilie Bolojan despre investițiile din PNRR

Roxana Mînzatu și Ilie Bolojan Foto: Facebook.com

Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu a discutat cu premierul Bolojan, la Bruxelles, despre situaţia investiţiilor din PNRR şi despre transferarea unora dintre acestea în fondurile UE clasice despre continuarea unor investiții cheie din PNRR precum unele dintre spitale. Aceasta arată că politica de coeziune rămâne o sursă de finanţare crucială pentru a rezolva în România o parte dintre nevoile cheie din educaţie, sănătate, incluziune socială.

Roxana Mînzatu declară că s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan, care a avut mai multe întâlniri cu decidenţi din Comisia Europeană, printre care şi comisarul Valdis Dombrobskis pe tema măsurilor pentru sănătatea financiară şi fiscală a ţării dar şi comisarul Andrius Kubilius cu privire la planul de investiţii pe care România trebuie să îl prezinte până în 30 noiembrie pentru a accesa cele peste 16 miliarde Euro, împrumuturi în cadrul mecanismului SAFE pe care l-am adoptat anul acesta, scrie News.ro.

„Am discutat cu premierul Bolojan despre situaţia investiţiilor din PNRR şi despre transferarea unora dintre acestea în fondurile UE clasice, din Politica de Coeziune. Am discutat despre implementarea Fondului Social European plus în România dar şi despre soluţii pentru continuarea unor investitii cheie din PNRR precum unele din spitale, dincolo de cele opt care vor fi susţinute din PNRR”, spune Mînzatu într-o postare.

Vicepreşedintele CE arată că „PNRR a avut dintotdeauna un termen fix, fără prelungiri: 30 august 2026, cu trimiterea ultimei facturi la Bruxelles până în 30 septembrie 2026 şi efectuarea ultimelor plăţi de la Comisie către statele membre până la finalul anului 2026”.

„Ca atare, toate proiectele care nu erau suficient de avansate încât să poată fi finalizate complet în acest calendar au fost propuse pentru a fi extrase din PNRR pentru a nu risca plata tranşeelor aferente din cauza neîndeplinirii unor ţinte din aceste investiţii”, explicî Mînzatu.

Potrivit oficialului european, politica de coeziune rămâne o sursă de finanţare crucială pentru a rezolva în România o parte dintre nevoile cheie din educaţie, sănătate, incluziune socială.

„Sunt mereu deschisă dialogului cu autorităţile române pentru a optimiza şi eficientiza utilizarea resurselor financiare europene pe care ţara le are la dispoziţie”, susţine Roxana Mînzatu.

