Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, luni, înainte de ședința PSD, că „dezbaterea în partid este una deschisă și amplă” și că social-democrații vor rămâne la guvernare atâta timp cât „sunt tratați cu decență și corectitudine”.

Negrescu a afirmat că „este o realitate faptul că în interiorul Partidului Social Democrat au loc multe discuții despre prezența la guvernare și modul în care reușim să transpunem în actul guvernamental obiectivele pe care le are Partidul Social Democrat”. Acesta a spus că „sunt anumite decizii cu privire la care ar fi trebuit să existe consultări mai ample”.

„Nu mă aștept la o decizie astăzi, pentru că orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid, însă este bine că există această discuție astăzi”, a mai declarat el.

„Am intrat la guvernare pentru că suntem un partid responsabil care înțelege miza și responsabilitatea momentului, dificultățile pe care România le întâmpină în prezent. Totodată, noi avem un program pe care l-am prezentat românilor atunci când am fost votați. Credem foarte mult în nevoia de a dezvolta România, de a crește România, nu doar a veni cu măsuri de austeritate. Aceste subiecte au fost prezentate premierului. Credem într-un dialog constructiv cu premierul României. Totodată, vrem ca o bună parte din aceste idei pe care noi le avem să fie discutate constructiv, nu să mergem pe poziții radicale. Partidul Social Democrat participă constructiv la toate aceste discuții, atâta timp cât suntem tratați cu decență și corectitudine și ideile noastre sunt într-adevăr discutate pornind de la o analiză obiectivă”.

Întrebat dacă este un curent puternic pentru ieșirea de la guvernare, acesta a declarat că „este nevoie de acest dialog și este foarte bine că această ședință a fost convocată astăzi”: „Dezbaterea în interiorul Partidului Social Democrat este una deschisă, amplă, ceea ce arată că Partidul Social Democrat este un partid viu”.

„Nimeni nu amenință cu nimic. Partidul Social Democrat a mers în fața românilor cerându-le votul pentru o serie de obiective și dorim ca aceste obiective să fie implementat în actul de guvernare”, a declarat el.

„Am intrat la guvernare, am acceptat un premier care nu face parte din Partidul Social Democrat, deși ponderea noastră politică este mult mai mare. Vrem decență, responsabilitate, dialog, nu vrem să pornim de pe poziții radicale, așa cum fac anumiți oameni politici care susțin acest Guvern” a mai punctat Negrescu.

Europarlamentarul a fost întrebat și dacă PSD a fost consultat înainte ca președintele ASF Alexandru Petrescu să anunțe măsurile oficiale în legătură cu Pilonul II de pensii.

„Sunt multe subiecte despre care nu au existat discuții ample în Partidul Social Democrat, deși avem experți care ar putea să contribuie la aceste aspecte. Nu am participat la ședințele coaliției, dar în interiorul Partidului Social Democrat, atât cât am putut fi eu implicat, nu, nu a existat acest dialog”, a afirmat el.

