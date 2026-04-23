Fostul judecător CCR Tudorel Toader a declarat, joi, la Digi24, că, PSD ar putea depune o sesizare de conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, produs prin refuzul prim-ministrului Ilie Bolojan de a cere votul de încredere Parlamentului, în urma demisiei celor 6 miniștrii social-democrați din Executiv. Aceste demisii ar schimba configurația politică a guvernului, susține magistratul.

„Nu cred că își vor da demisiile. Curtea Constituțională nu dă consultații juridice, nu exprimă opinii, nu răspunde la întrebări, indiferent cine le-ar formula. Dacă ar face un astfel de demers, i-ar răspunde simplu că nu intră în competențele Curții să dea sfaturi juridice.

Ce poate să facă domnul Grindeanu, președintele Camerei Deputaților? Poate sesiza CCR cu un conflict juridic de natură constituțională între puterile statului - Parlament și puterea executivă reprezentată de partea bicefală a Guvernului - produs prin refuzul prim-ministrului de a cere votul de încredere Parlamentului.

Aici ar avea dreptate. De ce? Pentru că un guvern, ca să aibă competențe depline - ordonanțe de urgență, proiecte de lege, angajări de răspundere în fața Parlamentului - trebuie să aibă votul de încredere al Parlamentului.

Dacă își dau demisiile (miniștrii PSD –n.red.), se schimbă structura politică a Guvernului. Dacă se schimbă structura, este necesar un nou vot de încredere”, a afirmat Tudorel Toader.

Fostul ministru al Justiției spune că un asemenea lucru nu s-a mai întâmplat. „Pentru că s-au rezolvat divergențele în interiorul celor 45 de zile”.

„Toți trebuie să fim de acord că un guvern nu poate funcționa cu capacitate restrânsă, capacitate juridică”, afirmă Toader.

El spune că atâta vreme cât are capacitate juridică restrânsă, Guvernul n-are competențe de ordonanțe de urgență, de adoptare de proiecte de lege, de angajare a răspunderii în fața Parlamentului.

„Una este nu ministru, doi, trei își dau demisia și alta este situația când reprezentanții din Guvern ai unui partid parlamentar pleacă în bloc cu toții”, spune Toader.

Fostul judecător susține că astfel PSD ar avea câștig de cauză la CCR pentru a obținere demiterea guvernului Bolojan. „Ar obliga Guvernul să ceară votul de încredere al Parlamentului”.

„Curtea Constituțională are sesizări pe care încă nu le-a rezolvat de doi, trei, chiar patru ani de zile, dar tot Curtea Constituțională are și proceduri accelerate, că poate să soluționeze și într-o săptămână și în două. Și am avut astfel de exemple”, mai susține Tudorel Toader

Editor : Alexandru Costea