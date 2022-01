Continuă scandalul în PMP. Diaconescu: Scriu aici deoarece domnul Tomac mi-a blocat accesul pe pagina de Facebook a partidului

Președintele PMP Cristian Diaconescu anunță, luni, într-un mesaj publicat pe pagina personală de Facebook, că a convocat o ședință a conducerii partidului, după ce anterior, într-o altă ședință organizată săptămâna trecută, despre care Diaconescu spunea că este nestatutară, s-ar fi decis convocarea Congresului pentru schimbarea conducerii partidului. În același mesaj, Diaconescu îl acuză pe Eugen Tomac că i-a blocat accesul la contul de Facebook „PMP Oficial”.

„Astăzi, a fost convocată, în mod statutar ședința CEN a PMP. Aceeași grupare, condusă de domnul Tomac, care în data de 12 ianuarie a încercat, în mod abuziv, preluarea conducerii partidului, acum vine și amenință pe toate căile membrii CEN, să nu participe la ședința de astăzi. Se încearcă astfel blocarea asigurării majorității necesare pentru a putea fi luate măsuri. Astăzi, voi supune dezbaterii CEN, întreaga poveste, în detaliu și cu dovezi clare, a acțiunii abuzive din 12 ianuarie, lăsându-vă pe dumneavoastră să trageți concluziile privind “bunele intenții” în ceea ce privește soarta acestui partid. În egală măsură vă informez că cel mai târziu mâine dimineață, încălcările grave statutare și legale în legătură cu adunarea din 12 ianuarie vor face obiectul unor acțiuni în instanță”, scrie președintele PMP.

Acesta explică și motivul pentru care nu a participat la ședința convocată săptămâna trecută.

„Nu am putut participa la adunarea din 12 ianuarie, deoarece în primul rând nu am fost invitat, organizatorii acesteia fiind cât se poate de conștienți de ceea ce urmau să facă. Astfel deși mă aflam în sediul PMP, am fost pus în imposibilitatea de a participa la adunare. În plus, din păcate, domnul Tomac și partenerii săi, au creat o conjunctură neplăcută în care prezența mea ca și Președinte la întâlnire, ar fi transformat automat adunarea într-un Colegiu statutar (ceea ce își și dorea domnul Tomac, îngrijorat și conștient că nu are suficiente semnături pentru demersul său)”, spune Cristian Diaconescu.

„Postez acest mesaj aici deoarece pe pagina PMP Oficial domnul Tomac mi-a blocat accesul, în data de 12 ianuarie. Încă o dovadă grăitoare a strategiei abuzive a domniei sale de a îmi bloca căile de comunicare cu dumneavoastră”, își încheie mesajul liderul PMP.

Partidul Mișcarea Populară este în pragul scindării, în interiorul formațiunii existând cel puțin două tabere, una a actualului președinte Cristian Diaconescu și o altă tabără condusă de Eugen Tomac. Săptămâna trecută a fost convcată o ședință a partidului, la care Diaconescu nu a participat, și unde s-a decis convocarea unui Congres extraordinar pentru schimbarea conducerii PMP.

„PMP nu a mai avut o ședință de partid de mai bine de două luni, ori acest aspect este inadmisibil în rândul unei structuri politice, mai ales că după PSD și PNL suntem partidul cu cei mai mulți reprezentanți în administrația locală. De asemenea, am fost șocat că, deși domnul președinte al PMP era în sediul central al partidului în care avea loc reuniunea a 70% din liderii partidului, a ales să nu participe, acuzând ulterior, în mod incorect, că întâlnirea noastră este una ilegală. Această abordare, pe care nu am înțeles-o și nu o voi înțelege niciodată, ne-a determinat pe mine și majoritatea colegilor să adoptăm decizia de a convoca cu unanimitate de voturi un nou congres”, a scris pe Facebook Eugen Tomac.