Viorica Dăncilă are contracandidat la şefia PSD. Liviu Pleşoianu: Se pare că se încearcă a fi blocată candidatura mea

Cresc tensiunile în PSD. Viorica Dăncilă a fost aspru criticată de senatorii partidului pentru decizia de a-l susţine pe Mugur Isărescu la şefia BNR, pentru încă un mandat.

Nu este singura decizie luată de premier care îi nemulţumeşte pe social-democraţi.

Liviu Pleşoianu a decis chiar să o contracandideze la şefia PSD, funcţie pentru care vor fi alegeri în acest weekend. De altfel, candidaţii la diverse funcţii în PSD vorbesc chiar de o încercare de sabotaj din partea Vioricăi Dăncilă, pentru a se asigura că îşi impune oamenii pe care îi vrea ea.

Liviu Pleşoianu, deputat PSD: „Am înţeles că până acum a fost dictatură în partid şi acum e democraţie. Vreau să văd câtă democraţie e. Din ce aud din partid, multe zvonuri, se pare că se încearcă a fi blocate şi candidatura mea, şi candidatura lui Codrin Ştefănescu.

Se zvoneşte că vor să scoată funcţia de secretar general, să nu mai fie ales la congres, ci să fie ales în CEx. În cazul meu încearcă să se blocheze candidatura tot printr-un element birocratic, adică pot să am susţinere de la 10 organizaţii, dar dacă nu am de la organizaţia din care fac parte să nu îmi pot susţine candidatura”.

Codrin Ştefănescu: „Nu sunt adeptul acestei teorii că trebuie să uităm de trecut. PSD nu poate să se desprindă de trecut sub nicio formă, avem încă membri de partid care sunt abuzaţi, vânaţi, hăituiţi. Cred că oamenii ne-au votat pentru că am promis că facem dreptate până la capăt. Candidez pentru că foarte mulţi colegi, primari, viceprimari, pensionari, oameni din teritoriu mi-au cerut să fac acest pas. Sper ca regulile să nu schimbe în timpul jocului aşa cum am auzit”.