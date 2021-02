Cristian Pîrvulescu: „Nu mi-e foarte clar dacă Vlad Voiculescu are sprijin politic. Zilele acestea l-am văzut singur”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, „pare mai degrabă izolat”, spune politologul Cristian Pirvulescu. El arată că partidul din care face parte nu i-a luat apărarea, după luările de poziție din urma tragediei de la Institutul Matei Balș.

„Astăzi s-a discutat despre lipsa de profesionalism a domnului Voiculescu în sensul că nu este medic. Nu cred că medicii trebuie să ocupe posturile de la medicină și pofesorii de la educație. Mult mai importantă e competența politică și sprijinul politic. Nu mi-e foarte clar dacă dl Voiculescu are sprijin politic. Zilele acestea l-am văzut singur”, a spus Cristian Pîrvulescu.

„De obicei, în spatele unui ministru e partidul. Și acel partid se manifestă. L-am auzit pe dl Barna, e adevărat că-l susține pe dl Voiculescu, dar dincolo de asta nu am văzut celebra organizare de partid care se pune în mișcare pentru apărarea unui ministru. Pare mai degrabă izolat. Este apropiat al domnului Cioloș, care este la Bruxelles și care probabil nu și-a putut activa propria sa rețea din interiorul USR PLUS pentru a-l sprijini pe dl Voiculescu”, a adăugat el.

„Dl Voiculescu duce bătălia singur destul de bine, dar sigur că la o lună după preluarea mandatului e totuși greu să fii în defensivă. Era normal să fie în ofensivă. Este în defensivă din cauza catastrofei de la Balș, care nu poate să-i fie imputată, pentru că abia ocupase ministerul. Se repetă de două ori, deci este clar că avem o problemă de concepție. Pe de altă parte știm cu toții că în România este o problemă cu sistemul de sănătate, că a fost subfinanțat cronic și că nu se poate rezolva peste noapte această situație. Dar e grav că mor oameni”, a mai spus Pîrvulescu.

El a vorbit și despre numirea fostului ministru al Sănătății, Victor Costache, în funcția de consilier onorific al premierului Florin Cîțu.

„Dl Costache era sprijinit de PNL, dl Voiculescu e sprijinit de USR-PLUS și mai ales de PLUS. Vom vedea dacă asta are vreo importanță sau nu, pentru că eu până acum nu am văzut importanța acestor consilieri ai premierilor. Poate că dl prim ministrul vrea să aibă pe cineva de specialitate lângă el când discută anumite lucruri”, a spus el.

