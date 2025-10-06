Live TV

Cseke Attila, despre tăierile din administrație: Sunt peste 700 de UAT-uri în care nu e nevoie de reducere de personal

Data publicării:
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat luni, la Cluj, că există peste 700 de UAT-uri unde n-ar fi nevoie de reducerea de personal, pentru că primarii au fost mai eficienţi în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane.

„Eu pot să vă spun punctul de vedere al ministrului Dezvoltării şi al UDMR. Dintre cele două variante care s-au conturat ca variante de lucru, noi am spus că preferăm acea variantă în care printr-o reducere de personal de 30-34 de procente, care determină o reducere pe posturi ocupate de 10%, putem să aplicăm această procedură diferenţiat, astfel încât nu la toate primăriile şi nu la toate UAT-urile este vorba despre o eficientizare.

Acolo unde primarii au fost mai eficienţi din punct de vedere al gestiunii resursei umane, acolo nu va fi necesară o reducere de personal. Sunt peste 700 de astfel de UAT-uri din cele 3.228, în care, pe această procedură, nu este necesară o reducere de posturi ocupate, iar la toate celelalte, într-o mică sau mai mare măsură, dacă organigrama instituţiei este ocupată aproape în totalitate, atunci sigur că eficientizarea va presupune şi o reducere de personal. Dar decizia se va lua mâine, în şedinţa de coaliţie, nu pot să antamez o soluţie”, a afirmat Cseke Attila, potrivit Agerpres. 

El a participat, luni, la concertul inaugural al sălii de concerte Heritage din noul campus al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, una dintre cele mai ample investiţii cultural-educaţionale finanţate de Ministerul Dezvoltării.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
3
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ccr curtea constitutionala
Surse: CCR va amâna din nou decizia pe pensiile magistraților. Care...
Cindy Joyce Tenesso
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să...
Nicușor Dan.
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie...
oameni pe strada
Șase orașe din România, în clasamentul celor mai periculoase din...
Ultimele știri
Forumul familiilor ostaticilor din Israel cere ca Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
O ambulanţă a fost implicată într-un accident rutier grav, în Cluj. O femeie a murit, iar șase oameni au fost răniți
Două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene. Ursula von der Leyen: „Putin vrea să semene diviziune între europeni”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să crești TVA nu e reformă
bolojan-consultari-guvern
Băsescu, despre pachetul fiscal: Exclud TVA de 24% și nu aprob reducerile de personal. Trebuie să se vadă că politicienii se sacrifică
Bani
Reforma ajutoarelor sociale, ce plan are Coaliția. Toma: „Unii sunt apți, dar nu vor să muncească”/Birta: „Scutirile să fie verificate”
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi adoptat până la finalul lunii octombrie
drona
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul Dezvoltării anunță când ar putea fi aplicată măsura
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași...
Fanatik.ro
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Informație de ultimă oră despre Samuel Asamoah, după ce chinezii au anunțat că riscă să rămână paralizat...
Adevărul
Sportiva româncă posesoare de cont pe OnlyFans face bani grămadă și râde de critici: „Opiniile lor nu achită...
Playtech
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Fructul care a pus pe jar autoritățile din Germania. Localnicii credeau că mirosul vine de la o scurgere de...
Newsweek
Bolojan face schimbări mari, la pensionarea anticipată. Pentru cine creşte vârsta de pensionare?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos