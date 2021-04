Scandalul de la Primăria Capitalei, în urma căruia a fost blocat bugetul Bucureștiului, este doar o „contră ,o berbeceală politică între PNL și USR PLUS” este de părere Cristian Tudor Popescu. La emisiunea „Cap Limpede” de la Digi24, gazetarul a redat o conversație între un jurnalist și viceprimarul capitalei, Horia Tomescu, în care acesta justifica numirile controversate în consiliile de administrație ale administrațiilor spitalelor prin „opinia sa în urma interviurilor”.

„Înainte să plec spre emisiune, am văzut un interviu realizat de un tânăr jurnalist, la B1TV, care a spus «stimați telespectatori, îl căutăm cu telefonul pe domnul Horia Tomescu de zile în șir și nu răspunde, să mai încercăm o dată în direct, poate răspunde».

Și, miracol, răspunde domnul Horia Tomescu, viceprimarul capitalei, care ar trebui să răspundă de spitale, venit în locul domnului Vlad Voiculescu și care acum nu primește drept de semnătură de la Nicușor Dan.

Însă, dânsul a făcut o listă cu numiri în consiliile de administrație ale administrației spitalelor care ar urma să alcătuiască comisiile pentru concursurile de manageri de spital. Și a pus acolo niște persoane. Jurnalistul îl întreabă - «domnule Tomescu, aveți aici o persoană propusă care, lăsând la o parte faptul că acum niște ani și-a înjunghiat iubita și a fost condamnat penal, dar această persoană are în CV următoarele recomandări: a fost șef al unei echipe de instalatori, a lucrat la o pizzerie și la o firmă care făcea contracte mănoase cu primării și spitale, instituții publice. Cu acest trecut, dânsul a intrat la ASSMB și de acolo, iată că dumneavoastră îl numiți în consiliul de administrație. Ce anume din trecutul profesional al dânsului v-a determinat să-l puneți pe lista membrilor consiliului de administrație?».

Răspunsul domnului Tomescu: «Eu l-am analizat pentru prestația sa în ASSMB». Și insistă jurnalistul foarte bine și spune: «Da, dar ce minune a făcut acolo, ce lucruri a făcut?». Tăcere. Și insistă: «Trebuie totuși să aveți o motivare pentru care l-ați numit pe omul acesta». Răspunde: «Aceasta este opinia mea în urma interviului de numire pe care l-am făcut».

După care jurnalistul îi citește o listă cu personaje din respectiva listă a domnului Tomesc, alcătuită de jurnaliști de la Gândul și Newsweek în care apar casiere de la supermarket, comisionar vamal, secretară la restaurant, stewardese, tot felul de astfel de personaje care n-au nici o iotă de tangență cu adminsitrarea spitalelor. Pe ce bază au fost numiți? Din nou: «Am considerat că s-au prezentat foarte bine la interviul pe care l-am realizat». Așa ceva eu n-am mai văzut de mult.

După care, același viceprimar este întrebat, «potrivit declarației dumneavoastră de avere, dumneavoastră și soția câștigați 770 de lei pe lună, soția 790, deci în total 1500 și ceva de lei, aveți un împrumut bancar plătit în ani de zile care vă ia aproape 1000 de lei pe lună din venituri. Deci rămâneți cu 560 de lei. Cu acești bani supraviețuiți dumneavoastră?». «Mai am și alte venituri din dobânzi bancare». Deci din dobânzi bancare, ce conturi are? Are un cont declarat de 18.000 euro și vreo două-trei în lei. Dobânda este între 0,55 și 0,3 la sută.

Deci din așa ceva ne răspunde domnul respectiv, era la telefon, nu se uita în ochii telespectatorilor, că trăiește. Acest om este viceprimarul capitalei și acum bate din pinteni să primească drept de semnătură. Personajele astea de pe lista lui Tomescu sunt clienții băgați acolo de cei care au fost înainte, PSD, ALDE și cine a mai fost. Ei nu ar avea ce căuta nici în ASSMB cu asemenea profil. Iar acum îi preia de buni și vrea să îi facă consilieri.

Eu n-am făcut decât să redau această intervenție a domnului Tomescu și tot ce am spus se bazează pe zicerile domnului Tomescu. N-am făcut vreo cercetare în legătură cu ce-i la ASSMB. E vorba de modul în care a ales să răspundă acest domn

E vreun cetățean român care crede că bugetul capitalei a fost blocat pentru că erau niște venituri prea mari trecute acolo? Care nu erau bine estimate? A fost blocat pentru că e bătălia pe semnătura lui Tomescu și pe aceste personaje de la ASSMB. E o contră politică absolut identică cu ce a fost în cazul Voiculescu-Cîțu. Același lucru, niciun fel de relevanță pentru populație, în schimb o berbeceală politică între aceste două formațiuni. De o parte îl avem pe domnul Horia Tomescu, de cealaltă parte e domnul Nicușor Dan. E de partea cealaltă, în niciun caz de partea USR-PLUS, chiar dacă e fondatorul USR. Nu știu dacă e de partea PNL-ului, cred că e de partea lui însuși”, a spus Cristian Tudor Popescu.

