Ce i se întâmplă acum lui Florin Cîțu este un exemplu pentru ceea ce i se poate întâmpla unui om, care, fie el și un bun profesionist, este mâncat pur și simplu de propriul caracter, a spus vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu, în opinia căruia în acest moment, fostul premier încearcă să se agațe de funcția de președinte al Senatului.

„Domnul Cîțu a reușit o performanță. Dl. Cîțu a fost numit prim-ministru de către USR și PNL, în această ordine, pentru că așa cum după aceea lucrurile au fost devoalate și USR a recunoscut acest lucru, ei au fost cei care l-au respins pe Orban și au spus nu, domnule, să vină Cîțu, cu niște premise care și mie mi s-au părut corecte: domnule, e relativ tânăr, e școlit în America, are cunoștințe economico-financiare, are o viziune liberală asupra economiei și societății, prin urmare, ar fi potrivit pentru funcția de prim-ministru.

În urmă cu un an, dl. Cîțu era destul de popular, după care a început o succesiune de evenimente, o sarabandă, care pentru mine sunt, toate, complet lipsite de logică. Domnul Cîțu era premier, era în fruntea guvernului, avea un guvern format din PNL și USR, în care PNL era partidul dominant. Avea alături USR, un partid care nu era de partea cealaltă, era, mă rog, cu diferențe, dar de aceeași parte politică, să spunem, cu PNL și UDMR. Și din această situație, iată-l ajuns acum în poziția - la nici un an - e în situația de a nu mai fi premier, de a nu mai fi președinte de partid și de a nu mai fi nici președintele Senatului, de a pierde tot. Și asta, pentru că s-a apucat din senin, din iarbă verde să vrea să fie și președinte al partidului. Și a reușit să piardă tot”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

„Ce am putut vedea a fost ce îi poate face caracterul unui om care mie în continuare nu mi se pare nepriceput la economie, eu spun și acum: nu tot ce spune domnul Cîțu e greșit în materie de economie și în anumite momente are dreptate, în special în raport cu PSD-ul, după părerea mea. Dar l-a mâncat pur și simplu propriul lui caracter în tot ce am văzut până acum”, a conchis CTP.

În opinia gazetarului, fostul premier își negociază acum cu propriii colegi, ca un ultim recurs, menținerea în funcție la Senat. „Ce face domnul Cîțu în momentul ăsta? Fac și eu o predicție: în momentul ăsta, tejghetărește, că e finanțist, la tarabă cu colegii care vor să-l dea afară mâine - dacă nu mâine, pe 10, nu asta este problema. El spune așa: vreți să nu facem congres, bun, vreți să îmi dau demisia, atunci lăsați-mă președinte la Senat! Eu cred că asta îl preocupă pe domnul Cîțu nu Rusia, nu Ucraina, nu morții, nu viii, nu ce se întâmplă cu România!”, a punctat Cristian Tudor Popescu.