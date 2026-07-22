Live TV

Sorin Grindeanu răspunde atacurilor lui Petrișor Peiu: A venit încălzit de pe plajele suveraniste din Italia

Data publicării:
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele PSD i-a răspuns lui Petrișor Peiu, după ce senatorul AUR a transmis că formațiunea sa nu va face nicio înţelegere politică cu social-democrații cât timp Sorin Grindeanu este preşedinte al acelui partid: „Domnul Peiu, încălzit fiind de pe plajele suveraniste din Italia, poate să facă în continuare alianţă cu Bolojan şi cu USR”, a transmis Grindeanu. 

Liderul PSD a vorbit miercuri, la Parlament, și despre criza politică, precizând că partidul său în acest moment nu are majoritatea de 233 de voturi pentru a trece un Guvern 

Sorin Grindeanu a comentat şi anunţul liderului senatorilor AUR, Petrişor Peiu, care afirmase în urmă cu o zi că AUR nu va colabora cu PSD.

„Eu n-am vrut să comentez ceea ce a spus domnul Peiu. Domnul Peiu, încălzit fiind de pe plajele suveraniste din Italia, poate să facă în continuare, dacă vreţi, alianţă cu Bolojan şi cu USR. Nu îi opreşte nimeni. Îi urez succes”, a declarat liderul social-democraților. 

Petrișor Peiu a transmis, marți, că AUR nu va mai încheia „nicio înțelegere politică” cu PSD atât timp cât Sorin Grindeanu conduce partidul.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta l-a criticat pe liderul social-democraților și chiar a transmis că parlamentarii AUR ar vota pentru înlocuirea lui Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților, dacă o astfel de propunere ar ajunge în Parlament. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Volodimir Zelenski
2
Proteste de amploare la Kiev. Ucrainenii îi cer lui Zelenski să-l demită pe șeful armatei...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
4
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
EU Summit
5
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
FOTO Gabriela Ruse și-a făcut un nou iubit, iar Paula Badosa a intervenit: ”Te rog, nu!” Ce s-a întâmplat
Digi Sport
FOTO Gabriela Ruse și-a făcut un nou iubit, iar Paula Badosa a intervenit: ”Te rog, nu!” Ce s-a întâmplat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.
Olguța Vasilescu susține că ar reuși să formeze o majoritate dacă ar fi desemnată premier. Ce spune ea, întrebată despre voturile AUR
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu vrea desecretizarea discuțiilor de la Cotroceni: Ar fi bine ca românii să vadă ce îşi asumă liderii politici
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu s-a întâlnit în Italia cu Ionel Arsene, condamnat la închisoare și urmărit internațional. Reacția lui Sorin Grindeanu
USR
„Grindeanu să își retragă minciunile. Inventează lucruri!” Reacția USR, după atacurile liderului PSD privind legea integrității
sorin grindeanu parlament
Grindeanu cere „revolta societății” pentru modificările propuse de USR la legea integrității: „Apără penalii”. Ce spune Dominic Fritz
Recomandările redacţiei
Președintele Donald Trump.
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe...
ID213854-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Directorul general al TAROM a fost revocat din funcție. Ce acuzații i...
Donald Trump.
„O situație imposibilă politic”: Un nou sondaj arată că alegătorii...
Ministerul Afacerilor Externe.
România a plătit peste 400.000 de dolari pentru chiria ambasadei din...
Ultimele știri
Cabluri feroviare tăiate între staţiile Palas şi Constanţa. Trenurile acumulează întârzieri
Posibile resturi ale unei rachete rusești descoperite în largul coastei norvegiene, lângă granița cu Rusia
„Moartea te poate prinde oriunde și în orice fel”. Reacțiile rușilor la atacurile Ucrainei asupra depozitelor „Amazonului rusesc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Fanatik.ro
FIFA, anunț oficial dur pentru FC U Craiova! Reacția lui Adrian Mititelu: „Nu e valabil ce au decis ieri!”
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un...
Adevărul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Playtech
Cine este Ionel Arsene și ce avere avea înainte să fugă din România. Reacția lui Sorin Grindeanu după...
Digi FM
Mihai Trăistariu, dezamăgit de litoralul din Bulgaria: „Mâncarea nu-i bună de nimic. La hotel am găsit pânză...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Adevarul
Două modele AI dezvoltate de compania OpenAI au scăpat de sub control și au atacat cibernetic o altă firmă de...
Newsweek
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Vrei să îți iei câinele sau pisica în concediu? Ce recomandă medicii veterinari înainte de drum
Film Now
Câți bani a strâns fiul Priscillei Presley după ce a cerut donații pe internet pentru afacere: Va trebui să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...