Sorin Grindeanu răspunde atacurilor lui Petrișor Peiu: A venit încălzit de pe plajele suveraniste din Italia

Preşedintele PSD i-a răspuns lui Petrișor Peiu, după ce senatorul AUR a transmis că formațiunea sa nu va face nicio înţelegere politică cu social-democrații cât timp Sorin Grindeanu este preşedinte al acelui partid: „Domnul Peiu, încălzit fiind de pe plajele suveraniste din Italia, poate să facă în continuare alianţă cu Bolojan şi cu USR”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD a vorbit miercuri, la Parlament, și despre criza politică, precizând că partidul său în acest moment nu are majoritatea de 233 de voturi pentru a trece un Guvern

Sorin Grindeanu a comentat şi anunţul liderului senatorilor AUR, Petrişor Peiu, care afirmase în urmă cu o zi că AUR nu va colabora cu PSD.

„Eu n-am vrut să comentez ceea ce a spus domnul Peiu. Domnul Peiu, încălzit fiind de pe plajele suveraniste din Italia, poate să facă în continuare, dacă vreţi, alianţă cu Bolojan şi cu USR. Nu îi opreşte nimeni. Îi urez succes”, a declarat liderul social-democraților.

Petrișor Peiu a transmis, marți, că AUR nu va mai încheia „nicio înțelegere politică” cu PSD atât timp cât Sorin Grindeanu conduce partidul.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta l-a criticat pe liderul social-democraților și chiar a transmis că parlamentarii AUR ar vota pentru înlocuirea lui Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților, dacă o astfel de propunere ar ajunge în Parlament.

Editor : A.G.