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Video Olguța Vasilescu susține că ar reuși să formeze o majoritate dacă ar fi desemnată premier. Ce spune ea, întrebată despre voturile AUR

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Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Primarul PSD al municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, susține că ar reuși să obțină sprijinul necesar pentru învestirea unui Guvern, dacă ar fi desemnată premier de președintele Nicușor Dan.

Într-un interviu acordat publicației Gândul, Olguța Vasilescu a declarat că ar putea forma o majoritate parlamentară în cazul în care ar fi nominalizată pentru funcția de prim-ministru. 

La întrebarea cu cine ar forma această majoritate, primarul PSD al Craiovei a declarat: „Cu parlamentari de la Parlamentul României”.

Întrebată dacă se referă inclusiv la parlamentari AUR, Lia Olguța Vasilescu a afirmat:

„Nu mă puneți să vă dau partide sau nume și prenume, că n-am să o fac. Vă spun doar că eu cred că am putea să avem numărul necesar de vot”.

Declarațiile vin în contextul în care președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat recent că, în acest moment, social-democrații nu dispun de o majoritate parlamentară și nu au cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern.

Editor : C.S.

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