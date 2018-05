CTP spune că numai românii cu bacalaureatul luat ar trebui să aibă drept de vot

„Propun ca, odată cu dreptul de vot la 18 ani, fiecare cetățean să mai aibă o obligație: să-și ia bacalaureatul. Dacă nu-l prezintă, nu e nicio problemă. Rămâne cetățean cu aceleași drepturi, dar nu votează”, a declarat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. El a explicat că bacalaureatul ar trebui să certifice nu numai cunoștințele unui cetățean, ci și maturitatea lui. CTP a insistat că această propunere nu înseamnă o negare a votului universal, ci doar o responsabilizare mai mare la vot. Declarațiile au fost făcute într-o discuție pe tema proiectului de țară pe care ar trebui să-l aibă România de-acum încolo.

„Începand de la anul, aceste trei date esenţiale din istoria fostelor proiecte viitoare ale României (legate de semnificația zilei de 10 mai) se vor completa cu încă una, vor fi patru: va fi data urcării pe tron a lui Liviu Dragnea sub numele, m-am gândit eu, de Liv Jong I, adică întemeietor de dinastie. Tot un fel de Ziua Regalității și asta, nu? Pentru că tocmai astăzi, guvernul Dăncilă a aprobat proiectul de lege prin care dl. Dragnea trasează proiectul dvs de viitor, pe care mi-l cereți mie, pentru anul 2040. Până în 2040 știm ce avem de făcut. Toate guvernele care vin de-acum înainte, indiferent de ce votează cetățenii, poate doresc un guvern de extremă-stângă, poate doresc unul de extremă-dreaptă, nu știu, dar nu mai contează, avem proiectul de viitor. Ăl face dl. Dragnea, care este Șeful - de-aia spun că se urcă pe tron - este şeful Preşedinţiei, șeful Băncii Naționale, şeful Academiei Române. Toate aceste instituții și multe altele i se subordonează preşedintelui Camerei Deputaților. Cum este și firesc, nu? Dl. Dragnea ca deputat este ales de niște zeci de mii de cetățeni, preşedintele României este ales de 6 milioane de cetățeni, dar i se subordonează în această comisie parlamentară pentru eternitate, pentru că ne-am oprit la 2040, dar, v-am spus e un întemeietor de dinastie”, a comentat sarcastic Cristian Tudor Popescu.



„Așa crede dl. Dragnea, așa cred cei aleși de popor și acesta este proiectul de țară. Nu știu dacă mai are rost să ne imaginăm ceva. Face dl. Dragnea pentru noi”, a adăugat CTP.



E o țară democratică România? se întreabă jurnalistul și continuă: ce este aceea democrație? Dictează poporul în țara asta?



„Cu siguranță, cei mai mulți se gândesc, atunci când se rostește proiect de viitor, cei mai mulți se gândesc la autostrăzi, turism, școli, clădiri. Nu se gândesc la oameni. Singurul proiect care ar putea fi luat în considerare acum pentru România - altfel toate celelalte proiecte: să ne ocupăm de turism, să facem autostrăzi, să facem aici întreprinderi de lohn de manufactură de țesături, oricare astfel de proiect este sortit eşecului, e chiar ridicol, câtă vreme nu facem un proiect în legătură cu oamenii din această ţară”, e de părere Cristian Tudor Popescu.

În context, CTP a amintit de Karl Marx, despre care spune că a fost un „gânditor de o anvergură extraordinară, un diagnostician de geniu al capitalismului, dar un medic curant groaznic, pentru că soluțiile propuse pentru bolile capitalismului s-au dovedit mai rele decât bolile. A încălcat principiul fundamental: mai întâi să nu faci rău. Dar diagnosticele lui Marx sunt de geniu. Sunt multe lucruri de reținut de la Marx. Unul spune așa: existența socială determină conștiința, nu conștiința determină existența. Această frază a lui Marx se aplică poporului român. Vorbim de România modernă, de după 1866 și până în zilele noastre i se aplică această zicere a lui Marx”, a precizat CTP. El spune că nu elitele intelectuală înseamnă poporul român, nu aceasta este masa. „Majoritatea din poporul român nu își are existența determinată de conștiință. (...) Șțiți care e politica cea mai puternică și care a funcționat fără greș în România modernă? Este grătarul-berea-micii-și-muștarul. Atât. Dl. Dragnea nu degeaba a distribuit micii ăia acolo prin Kiseleff cu taximetristul din Galaţi. Ăsta e simbolul politicii românești. Politica românească e fumul care se ridică din grătare”, a spus CTP la Digi24. „Atâta vreme cât tipul uman majoritar din România va fi determinat de existența sa socială, de ce mănâncă, cu ce se îmbracă, unde stă, de condițiile materiale, câtă vreme nu vor apărea oameni care să fie capabili să acţioneze pe baza conștiinței puse înaintea materialului, această ţară nu va evolua”, a punctat Cristian Tudor Popescu, evocând, ca un contraexemplu, figura lui Mircea Vulcănescu, care a murit în închisoare ca să-și salveze un alt coleg de celulă.



„Cum putem vorbi de unire acum, atâta timp cât nu suntem în stare, nu iese lumea în stradă acum, nu ies cu milioanele, pentru a se construi nu autostradă de la Bucureșți până la Frankfurt, ci autostradă de la Iaşi la Târgu Mureş. Nu putem uni Moldova cu Transilvania în acest moment”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

Bacalaureatul și dreptul de vot: Nu e discriminare. Există egalitate de șanse în învățământ



„Singurul proiect pe care îl văd a fi pus în operă, în speranța că putem schimba lucrurile, e să lucrăm asupra omului, să încercăm să producem schimbare în omul mediu, nu în elite!”, a subliniat editorialistul, arătând că începând din comunism, în România sunt pseudoelitele cele care conduc țara. Elitele au fost distruse și înlocuite cu reprezentanți ai masei primitive, care nu au devenit în timp elită cu adevărat, deși ar fi avut posibilitatea.

În acest context, soluția pe care o propune Cristian Tudor Popescu este „să nu mai aibă drept de vot oricine”. Jurnalistul a explicat:

„Votul universal e foarte bun, câtă vreme înțelegem sensul cuvântului universal. Universal înseamnă să dea dreptul oricărui om capabil să voteze, să fie echipat, să fie în măsură să voteze, să-i dea dreptul să voteze. Nu e vorba de un vot cenzitar, pe baza averii. Propun ca, odată cu dreptul de vot la 18 ani, fiecare cetățean să mai aibă o obligație: să-și ia bacalaureatul. Dacă nu prezintă bacalaureatul luat, nu e niciun fel de problemă. Rămâne cetățean al acestei țări, cu aceleași drepturi, își poate vedea liniștit de viața lui, beneficiază de ce-i poate oferi statul, dar nu votează, dacă nu are bacalaureatul. De ce? Pentru că este examenul de maturitate. Așa se numea cu niște decenii în urmă. Acest examen certifica - și așa ar trebui făcut și modificat - încât să certifice nu numai cunoștinele de matematică, română, istorie, biologie ale elevului, ci și maturitatea lui. Asta nu înseamnă o negare a votului universal. Nu e nici o negare a egalității. Au toți dreptul să dea bacalaureatul, să învețe. În România, învățământul e garantat de stat, e obligatoriu. Nu eșți în situația de discriminare, în care niște oameni săraci nu pot să-și permită să-și dea copiii la școală. Comuniștii au făcut și niște lucruri bune atunci. Alfabetizarea unei mari părți din populație nu a realizat-o regalitatea, ci comuniștii. Oamenii au egalități de șanse, pot să învețe. Dacă n-ai bani să-ți cumperi o carte, ai BCU, ai bibliotecile în care poți intra fără bani. Își iei un abonament și citești. Nu e o discriminare dacă ai dreptul să votezi numai după ce ți-ai dat examentul de maturitate. Dacă nu vrei să faci uz de aceste șanse, nu vrei să înveți, să te maturizezi nu înseamnă că te-am discriminat eu! Înseamnă că, din anumite motive, eșți pe cale de a deveni un ins cu probleme cu societatea. (...) Votul nu trebuie să fie universal în acest sens. Trebuie să fie universal în sensul egalității de șanse a tuturor cetățenilor, să poată vota, să aibă toți acces la vot. Dar în această condiție, pe care o poate îndeplini oricine”.



Cristian Tudor Popescu a adăugat că în acest scenariu, examenul de bacalaureat ar trebui regândit, restructurat, ar trebui să probeze altfel și multe alte lucruri decât cum se face o integrare prin părți. De aceea, crede el, sistemul de învățământ e singura șansă de viitor pentru România.

De ce ne plac micii gratis?

„Ani de zile, am crezut că această țară poate fi schimbată prin presiune externă. Nu poate fi. Românul se face că face și își zice în barbă. Eu nu mi-am făcut iluzii în legătură cu intrarea în UE, în NATO. Ne-am ridicat din genunchi. Aveam o placă de fontă pe cap și stăteam în genunchi și ne-am ridicat. Ne-am ridicat, dar placa e tot acolo, pe cap. Progresul în om (...) nu s-a realizat în acești ani în România. Este o mascaradă, o fățărnicie. Am rămas la grătarul, micii, pâine și muștarul. (...) Pentru mine, ce se întâmplă acum este o lovitură în cap. Am crezut că, odată cu trecerea anilor, cetățenii vor învăța să aleagă, să voteze. (...) Indiferent cât câștigă, tot poftesc la mici, pentru că e gratis. Există această dulceaţă formidabilă a gratisului în România. E o bucurie pură. N-ai muncit pentru micii ăia, (...) pentru niciunul din paharele cu bere. (...) Oamenii nu mănâncă micii de foame, ci pentru că sunt degeaba, nu încorporează muncă. (...) E scrutcircuitarea muncii”, a comentat Cristian Tudor Popescu.

Corupția și procurorii nepregătiți

Cel mai mare pericol de dez-unire a românilor este corupția, spune CTP. El a vorbit și despre achitarea lui Victor Ponta și Dan Șova, în primă instanță. „Pericolul cel mai mare e că această mișcare anticorupție, care înseamnă atât organe ale statului, cât și cetățeni care au ieșit în stradă, are șansele cele mai mari să se sufoce, nu din cauza lui Dragnea și Tăriceanu, care fac eforturi să-i sucească gâtul. Azi Tăriceanu, ieri Dragnea. Din pricina procurorilor. Mulți procurori DNA sunt nepregătiți, persoane brutale incapabile să instrumenteze ca lumea un dosar care să poate să reziste în instanță și să ducă la o condamnare corectă. Ei compromit fiecare caz de acest fel. Nu spun că sunt toți, dar mulți dintre ei nu se ridică la nivelul imaginii pe care o au oamenii despre ei. Acesta e pericolul cel mai mare”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Supraviețuirea cu asemenea conducători



„Ce proiect de țară să facem? În acest moment, proiectul nostru e de supraviețuire. Trebuie să vedem cum facem să supraviețuim. Carol I a băgat România în Europa. Fără un rege german, România nu se știe unde era acum, poate în Orient. Acum, acești domni scot România din Europa, într-un moment critic în care SUA se despart de Europa și Europa trebuie să-și ia soarta în propriile mâini. Acum e mai mult ca niciodată pentru România momentul să se afirme în concertul țărilor europene. Acum se poate intra în nucleu, pentru că se reformulează UE, lucrurile se schimbă și România poate să se apropie de inima UE. Or, noi ne îndreptăm, potrivit strategiei lui Dragnea, spre două ţari din Orientul Mijlociu și Extremul Orient: spre Israel și China. Ce proiect de țară să faci? Problema e cum va supraviețui România având asemenea conducători”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

„Ce se întâmplă rău în țară e în primul rând din pricina ignoranței. Oamenii care fac ce fac acum, care fură, sunt făţarnici, ticăloși, nu se ocupă decât de burdihan și alte organe, n-au nici zaţ și nici saţ, pentru că nu se mai satură, rezultă din ignoranță. N-au fost toți așa. Credeți că Dragnea s-a născut așa, că Dăncilă s-a născut așa? Cu excepția nefericiților care au niște probleme, niște tare medicale, ne naștem toți cu aceleași șanse. Și ajung astfel de personaje, pentru că în diverse etape ale vieții lor au ratat contactul cu niște idei, cu niște cunoștințe și mai ales cu niște oameni care să le formeze altfel gândirea. Idei și oameni”, și-a argumentat Cristian Tudor Popescu punctul de vedere.

Proiectul de țară a lui CTP - educația

Scriitorul mizează pe educație pentru proiectul de țară pe care îl propune. Alte măsuri pe care le-ar lua ar fi reacreditarea tuturor universităților și facultăților, fie că sunt de stat, fie private („Cele private sunt îngrozitoare, niște minciuni, menite să stoarcă bani, trebuie oprită fabrica de impostură”, spune CTP), dar și reexaminarea tuturor doctoratelor. O altă măsură - să nu se mai condiționeze predarea la universități de obținerea unui doctorat. Și evident, totul trebuie să plece de la cele 6,5 procente din PIB alocate pentru educație, pentru că toate celelalte domenii nu pot schimba România, nici armata, nici finanțele, nici medicina.

Cristian Tudor Popescu pledează și pentru pregătirea psihopedagogică intensă a profesorilor, pentru că e importantă comunicarea profesor-elev.

Și nu în ultimul rând, o condiție este buna cunoaștere a limbii române. Cum e posibil să ai dreptul să votezi fără să faci proba că ești un bun cunoscător al limbii române? se întreabă Cristian Tudor Popescu. Până și când primești cetățenia statului român ți se cere să faci proba că știi limba română. Nu și la vot. Și în acest fel, unii gângavi devin aleși în funcții sau sunt profesori, dar toți sunt mari patrioți, cu steagul pe piept, a punctat Cristian Tudor Popescu.

