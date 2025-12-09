Sorin Grindeanu anunță dacă parlamentarii PSD vor vota moțiunea de cenzură depusă de Opoziție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță că social-democrații nu vor vota moțiunea de cenzură depusă de Opoziție cât timp se vor afla la guvernare. „Dacă vom hotărî să ieșim de la guvernare, ieșim asumat”, a subliniat liderul PSD.

„Am luat decizia. Evident că nu vom vota această moțiune de cenzură, pentru că suntem în continuare parteneri în această coaliție. Iese din discuție. Dacă vom hotărî, în urma votului dat de colegii mei, de mine și de toți ceilalți votanți PSD, că vom ieși din guvernare, vom ieși — și asta înseamnă să ieșim asumat, spus clar, nu să votăm moțiuni de acest tip, fără niciun fel de abatere de la ceea ce am spus. Nu votăm așa ceva”, a declarat Sorin Grindeanu, marți, după ședința conducerii PSD.

Social-democrații s-au reunit în ședință pentru a stabili strategia politică pe care o vor avea în perioada următoare, după ce au pierdut alegerile din București, iar candidatul lor s-a clasat pe locul al treilea, nu pe al doilea loc așa cum liderii de partid își făcuseră calculele. Grindeanu a anunțat că vor analiza cum funcționează actuala coaliție de guvernare, urmând să dea un vot în partid, mai apoi, pentru a vedea dacă mai rămân sau nu la guvernare.

Totuși, o decizie nu se va lua acum, ci va fi condiționată atât de reforma administrației, de negocierile privind creșterea salariului minim, dar și de negocierile privind bugetul pentru anul viitor.

Întrebat dacă nu cumva strategia PSD este un șantaj pentru actuala guvernare, Sorin Grindeanu a spus: „De ce șantaj? Pentru că vreau respectarea legii legat de salariul minim? Asta e șantaj? Pentru că vreau să am în bugetul pe anul viitor investițiile locale și naționale? E șantaj?”

Reprezentanții Opoziției au citit luni, în Parlament, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului, votul fiind programat pentru data de 15 decembrie. Susținută oficial de 118 parlamentari, moțiunea a fost semnată și de o deputată neafiliată care în urmă cu o lună a fost invitată și a participat la Congresul PSD.

