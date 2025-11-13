Live TV

Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații (surse)

Întâlnirea dintre președinte, partidele de guvernare și reprezentanții Justiției s-a încheiat fără vreun rezultat. Potrivit surselor Digi24, cea mai mare problemă a fost valoarea pensiei. Magistrații au cerut o pensie cât mai apropiată de salariul în plată și o perioadă de tranziție mai lungă, însă Coaliția a refuzat. Premierul Ilie Bolojan a transmis că acceptă ca reforma să se aplice mai târziu, dar să nu depășească pragul de 15 ani.

Ședința de miercuri seară, de la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după mai bine de trei ore de discuții, însă fără consens între Coaliție, președinte și reprezentanții Justiției.

Magistrații vor pensie mai mare

Potrivit informațiilor Digi24, cele mai lungi au fost negocierile privind valoarea pensiei. Dacă Guvernul a propus în varianta inițială că vor primi la pensie 70% din salariul net, magistrații au plusat și au cerut un venit mai apropiat de salariul în plată. 

Aceștia au propus să li se ofere 65% din salariul brut, ceea ce ar însemna o pensie mult mai mare decât propusese Guvernul, sau un prag mai mic, de 60%, însă tot din salariul brut, variante care nu au fost acceptate de liderii Coaliției. 

Propunere: reforma să se aplice peste 18 ani

De asemenea, magistrații au propus o perioadă de tranziție mai lungă - 18 ani, în loc de cei 10 ani propuși de Guvern. Cu alte cuvinte, reforma să se aplice peste 18 ani. Și la acest capitol Coaliția de guvernare a spus că nu se poate, însă premierul Ilie Bolojan s-a arătat dispus la negocieri. Șeful Executivului a plusat și a transmis că ar accepta o tranziție de cel mult 15 ani. 

Ce le-a transmis Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan i-a întrebat pe magistrați de ce procentul de 70% al pensiei este considerat neconstituțional, însă un procent mai mare, precum 80%, nu ar fi, moment în care magistrații i-au transmis că a doua variantă ar însemna o pensie mai apropiată de venitul salarial în plată.

De asemenea, a fost pusă în discuție diferența veniturilor dintre magistrații din sistemul public și magistrații militari, cei din urmă având venituri mai mari.  

Discuțiile s-au încheiat fără garanția că CSM va aviza în timp util noul proiect care va veni de la Guvern.

