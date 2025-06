Cum fentează parlamentarii sistemul: Deși dețin locuințe în București, primesc și bani pentru chirie. Ce proprietăți are Mugur Mihăescu

Deși se declară diferiți de „sistem”, parlamentarii AUR s-au adaptat rapid la vechile obiceiuri politice. Mulți dintre ei dețin locuințe în București sau în Ilfov, însă asta nu i-a împiedicat să încaseze lunar câte 6.000 de lei de la stat pentru cazare în Capitală, arată o analiză Europa Liberă România. Un exemplu: deputatul Mugur Mihăescu, cunoscut pentru rolul „Garcea”, primește această sumă în fiecare lună, deși are mai multe proprietăți în București și un apartament de 800 de metri pătrați în Ilfov. Iar cazul său nu e singular – aleși din toate partidele, de la PSD la PNL și USR, profită de aceeași facilitate.

Potrivit legii, toți aleșii care nu au domiciliul înregistrat în București sau Ilfov primesc bani de cazare. Suma variază, dar reprezintă 50% în indemnizație. Aproximând, înseamnă undeva la 6.000 de lei.

Potrivit Europa Liberă România, din totalul de 270 de deputați care beneficiază de bani de cazare, 20 au proprietăți chiar în Capitală sau prin împrejurimi. Case, apartamente, dar nu au domiciliul declarat acolo.

Cei mai mulți sunt la PSD și AUR, 6 deputați de la fiecare. Mugur Mihăescu, înscris în AUR în 2022 și ales pe listele de parlamentare anul trecut, are trei terenuri și o casă de aproape 800 de metri pătrați în Voluntari, județul Ilfov. Totuși, acceptă în continuare și banii pentru cazare decontati de stat. Din declarația de avere rezultă că are și numeroase bunuri de valoare - o șalupă, un skijet, un ceas Rolex și bijuterii și tablouri în valoare de circa 200.000 de euro. În aceeași situație - Silviu Florin Oancea. Are nu una, ci sunt 5 case în județul Ilfov. Dar și 7 mașini.

De la PSD, Adrian Câciu, fost ministru, actual deputat, primește bani de cazare, deși are un apartament în Capitală. Tot Adrian Câciu este cel care participă și la negocierile privind creșterile de taxe și tăierile din instituții. Inclusiv la discuțiile privind nevoia de a fi plătită o taxa de solidaritate din partea populației.

Un alt exemplu la PSD - Grațiela Gavrilescu - deputată de Prahova, are o casă în Prahova, una în Dâmbovița și un apartament în București.

Deputați care profită din plin de beneficiile funcției sunt și la PNL și USR. Mai puțini, e drept. Liberalul Florin Roman este unul dintre beneficiari. Cu o casă de 311 mp în Voluntari, Ilfov.

Iar de la USR, George Gima, cu 3 apartamente în București. Acesta a anunțat că va renunta la banii de chirie.

Digi24 cerut puncte de vedere de la toate partidele. Până în acest moment, nu am primit un răspuns.

Editor : A.P.