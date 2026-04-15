Explozia chiriilor în Europa: În ce țări au crescut cel mai mult prețurile în 2025 și unde se situează România

Găsirea unei locuințe accesibile devine tot mai dificilă în Europa, în contextul în care prețul chiriilor a crescut accelerat în 2025, iar în mai multe țări scumpirile au ajuns la procente de două cifre. Pe fondul unei cereri care depășește oferta și al costurilor tot mai mari pentru proprietari, România se situează peste media Uniunii Europene, cu majorări semnificative ale prețurilor pentru locuințele închiriate.

Creșterile chiriilor au au depășit pragul de 10% în mai multe țări europene în 2025, Turcia fiind un caz clar aparte, cu 78%. Experții indică faptul că cererea crește mai rapid decât oferta la nivelul întregii Europe.

Găsirea unei locuințe decente și accesibile a devenit din ce în ce mai dificilă în Europa. Locuința reprezintă aproximativ o cincime din venitul mediu al unei gospodării din UE. Această pondere este semnificativ mai mare în unele țări, ajungând la 35% în Grecia, potrivit Eurostat.

Creșterea chiriilor reprezintă o povară importantă pentru europeni. În 2025, chiriile au crescut cu 3,1% în UE, iar în unele țări, inflația chiriilor a atins niveluri de două cifre.

Cererea crește mai rapid decât oferta

„Dinamica principală este simplă: cererea a crescut mai rapid decât oferta”, a declarat Kate Everett-Allen, șefa cercetării rezidențiale europene la Knight Frank, pentru Euronews. „Presiunile legate de accesibilitate pe piața vânzărilor, în special în contextul unor rate ale creditelor ipotecare încă relativ ridicate, au împins mai multe gospodării către închiriere, în special cumpărătorii aflați la prima achiziție”.

În interiorul UE, rata medie de variație a chiriilor efective pentru locuințe a variat între 1% în Finlanda și 17,6% în Croația. Inflația chiriilor este ridicată și în Grecia (10%), Ungaria (9,8%), Bulgaria (9,6%) și România (8,2%), toate depășind pragul de 8%.

Din țările analizate, România se află pe locul opt în top 10 state unde a crescut prețul chiriilor, aceasta fiind peste media creșterii din UE.

Kate Everett-Allen a subliniat că și oferta se află sub presiune. Modificările fiscale și de reglementare au redus apetitul proprietarilor în unele piețe, în timp ce cerințele privind eficiența energetică și costurile de modernizare cresc povara menținerii locuințelor pentru închiriere.

Restricțiile privind închirierile pe termen scurt ajută marginal, dar nu suficient pentru a schimba semnificativ oferta totală. „Rezultatul este o piață a chiriilor mai tensionată și o presiune continuă de creștere asupra acestora”, a spus ea.

Trei economii majore, cu inflație sub media UE

Pe lângă Finlanda (1%), inflația anuală a chiriilor este sub media UE în Luxemburg (1,6%), Malta (1,7%), Slovenia (1,9%), Germania (2,1%), Danemarca (2,2%), Franța (2,3%) și Spania (2,4%).

Acest lucru arată că chiriile au crescut sub media UE în trei dintre marile economii europene. Dintre cele patru mari economii ale UE, Italia (3,8%) este singura țară unde inflația chiriilor a depășit media UE, dar cu mai puțin de un punct procentual.

Cehia (6,1%), Letonia (5,7%), Lituania (5,6%), Portugalia (5,3%), Suedia (5,3%), Țările de Jos (5,1%) și Slovacia (5,1%) sunt alte țări unde creșterile chiriilor au depășit 5%.

Creșterea costurilor pentru proprietari

„Creșterile chiriilor din 2025 au fost determinate de cererea puternică, deoarece prețurile mai mari ale locuințelor au împins mai multe gospodării către piața închirierilor”, a declarat Mikk Kalmet de la Global Property Guide. „Costurile în creștere pentru proprietari, în special pentru cei puternic îndatorați, au fost transferate treptat către chiriași, ceea ce a dus la majorarea suplimentară a chiriilor.”

El a remarcat, de asemenea, că țările cu piețe de închiriere mai puțin reglementate și cu ofertă limitată au înregistrat, în general, creșteri mai puternice. În schimb, țările cu control al chiriilor sau cu niveluri deja ridicate ale acestora tind să aibă o creștere mai lentă.

Turcia, un caz aparte

Dacă sunt incluse și țările candidate la UE și cele din EFTA, Turcia se evidențiază ca un caz clar aparte, cu o inflație anuală a chiriilor de 77,6% dintre 36 de țări. A doua cea mai mare creștere a fost în Muntenegru, de 18,5%, ceea ce arată cât de mult se detașează Turcia.

„Inflația este excepțional de ridicată [în Turcia], ceea ce înseamnă că aceasta reprezintă o mare parte din creșterea nominală a chiriilor”, a spus Everett-Allen. Ea a subliniat că proprietatea asupra locuințelor a devenit tot mai inaccesibilă în Turcia.

Guvernul turc a plafonat creșterile chiriilor la 25% în iulie 2022, măsură prelungită până în iulie 2024, în timp ce alariul minim net în Turcia a crescut cu 27% în 2026 față de 2025, iar aproape doi din cinci angajați câștigă salariul minim.

„Controlul chiriilor a avut efecte neintenționate”, a spus Everett-Allen. Ea a explicat că majorările anuale au fost limitate mult sub nivelul inflației pentru chiriașii existenți, ceea ce i-a determinat pe proprietari să încerce să recupereze pierderile prin creșteri abrupte la noile contracte, împingând puternic în sus chiriile de pe piață.

„Locuințele sunt adesea folosite ca protecție împotriva inflației și deprecierii monedei, ceea ce duce la creșterea atât a prețurilor, cât și a chiriilor”, a spus Kalmet.

În general, chiriile au crescut semnificativ mai mult în Europa de Est și în Balcani decât în alte regiuni, în timp ce Kosovo (1%) și Macedonia de Nord (3,3%) au reprezentat excepții.

Mikk Kalmet a afirmat că Muntenegru și Croația înregistrează, de asemenea, creșteri puternice, în principal deoarece sunt destinații atractive atât pentru închirieri pe termen scurt, cât și pe termen lung, mai ales în comparație cu piețe consacrate precum Spania și sudul Franței.

Editor : M.I.