JD Vance a găsit explicația pentru creșterea prețurilor la locuințe: „Imigranții ilegali”. Economiștii îl contrazic

Data publicării:
jd vance
JD Vance, vicepreședintele SUA / Sursa foto: Profimedia Images

Vicepreședintele american JD Vance a dat vina pentru creșterea costurilor locuințelor pe creșterea imigrației din ultimii ani — promițând că luarea de măsuri drastice împotriva imigrației ilegale și „expulzarea imigranților ilegali care concurează pentru aceste locuințe” ar contribui la accesibilitatea acestora. Declarațiile sale au provocat un val de critici și au fost contrazise de economiști.

Într-un interviu citat de Washington Post, Vance a afirmat că „țara a fost inundată cu 30 de milioane de imigranți ilegali care ocupă case care ar trebui să fie pentru cetățenii americani”.

Cuvintele sale vin într-un moment în care mulți tineri spun că locuințele le sunt inaccesibile. Vance argumentează că solicitarea artificială, alimentată de populație ilegală, împinge prețurile în sus și că sistemul imobiliar este suprasolicitat. Totodată, a pledat pentru deportări masive ca soluție pentru a reduce cererea pe piață.

„Cei 25 de milioane de imigranți ilegali care concurează cu americanii pentru locuințele rare sunt unul dintre cei mai importanți factori care influențează prețurile locuințelor în țară”, a afirmat Vance.

Dar economiștii sunt mult mai precauți. Majoritatea experților susțin că problema reală nu este imigrația, ci lipsa construcției de locuințe. Nu se construiește destul pentru a acoperi nevoile populației, iar legislația urbană și costurile ridicate din construcții împiedică o dezvoltare rapidă.

Totuși, imigrația poate contribui la menținerea chiriei la un nivel ridicat în unele zone.

Lucrătorii străini reprezintă, de asemenea, aproximativ o treime din forța de muncă din sectorul construcțiilor, o parte crucială a eforturilor de a construi milioane de locuințe noi și de a remedia deficitul care durează de ani de zile. Asta înseamnă că măsurile stricte de combatere a imigrației propuse de Vance și de Donald Trump ar putea determina o creștere și mai mare a prețurilor.

„Nu cred că noii imigranți cer același tip de locuințe care determină creșterea prețurilor”, a declarat Dany Bahar, economist la Universitatea Brown și cercetător senior non-rezident la Brookings Institution. „Acești oameni nu concurează pentru aceleași locuințe ca americanii din clasa de mijloc.”

Imigrația a schimbat fără îndoială economia SUA, mai ales de la pandemie. Aproximativ 50% din creșterea extraordinară recentă a pieței muncii a provenit de la lucrătorii născuți în străinătate între ianuarie 2023 și ianuarie 2024, potrivit unei analize a datelor federale realizată de Economic Policy Institute. Înainte de aceasta, până la jumătatea anului 2022, forța de muncă născută în străinătate crescuse atât de repede încât a acoperit decalajul creat de pandemie, potrivit unui studiu al Fed din San Francisco.

În februarie, estimările Biroului Bugetar al Congresului (CBO) indicau că forța de muncă din SUA va crește cu 5,2 milioane de persoane până în 2033, în special datorită imigrației nete. Conform CBO, se preconizează că economia va crește cu 7 mii de miliarde de dolari în plus în următorul deceniu față de ceea ce ar fi crescut fără afluxul de imigranți.

La rândul său, o populație mai numeroasă creează o cerere mai mare de locuințe și alte servicii. Cercetările CBO din iulie au arătat că imigrația mai mare crește cheltuielile guvernelor statale și locale — în special în domeniul educației, sănătății și locuințelor — mai mult decât crește veniturile acestora.

Cu toate acestea, opțiunile de locuințe pentru noii imigranți, inclusiv mulți lucrători fără acte care ocupă locuri de muncă cu salarii mai mici, sunt adesea distincte de piața mai largă cu care se confruntă lucrătorii născuți în țară. Mark Zandi, economist șef la Moody's Analytics, a remarcat că mulți imigranți noi vin în Statele Unite cu puține resurse financiare și venituri reduse. Adesea, ei locuiesc împreună cu prietenii sau familia într-o singură casă. De asemenea, sunt mult mai puțin susceptibili să poată cumpăra o casă, căci este nevoie de un avans considerabil și un istoric de credit suficient pentru a obține un credit ipotecar.

Acest lucru poate înseamna o presiune mai mare pentru piața închirierilor, unde problemele legate de accesibilitate sunt, de asemenea, în prim-plan.

 

 

