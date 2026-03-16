Cum vrea PSD să modifice legea bugetului. Lista amendamentelor (surse)

Social-democrații au depus deja mai multe amendamente la proiectul de lege a bugetului, de stat pe 2026 după nemulțumirile din interiorul Coaliției de Guvernare. PSD susține că a găsit sursele de finanțare necesare pentru a acorda ajutoare pensionarilor și familiilor vulnerabile. În plus, formațiunea cere eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului, pentru veterani și văduve de război.

Principalele amendamente depuse de PSD vizează:

eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere copil

eliminare CASS pentru veterani și văduve de război (în total, pentru scutirile de la plata CASS ar fi nevoie de aproximativ 500 milioane de lei)

alocarea unor venituri suplimentare, de 1,1 miliarde de lei, către Ministerul Muncii pentru a oferi ajutoare familiilor cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2.350.000 mii lei.

Este vorba despre ajutoarele anunțate anterior de PSD, pentru familiile vulnerabile și vârstnici.

Pentru pensionari, ajutorul luat în calcul este de:

600 de lei pentru pensionarii care au pensie cuprinsă între 2.001 și 3.000 de lei;

800 de lei pentru cei cu pensie cuprinsă între 1.501 lei și 2.000 de lei;

1.000 de lei pentru pensionarii care au pensii sub 1.500 de lei;

Banii s-ar acorda în două tranșe.

De asemenea, PSD ar vrea să acorde ajutoare one/off și pentru pensionarii militari cu pensii mai mici de 3.000 de lei.

Impactul bugetar ar fi de 10 milioane de lei pentru pensiile MAI și 12 milioane de lei la MApN.

Surse de finanțare

Social-democrații susțin că au identificat două surse de venituri suplimentare la bugetul de stat ce totalizează 2,3 miliarde de lei, „pe care considerăm că Ministerul Finanțelor le-a trecut cu vederea”, au declarat surse din interiorul PSD pentru Digi24.ro.

1. „Recuperarea unei cote din arieratele la buget pe contribuțiile de asigurări sociale. Totalul contribuțiilor sociale restante ale agenților economici este 3,7 miliarde lei, credem că o țintă de recuperare de 1,3 mld lei este absolut obligatorie, fiindcă aceste restanțe la buget înseamnă bani opriti din salariu de la angajați pentru CAS, dar nevirați la stat.

2. Colectarea la buget a unei sume suplimentare din TVA de 1 miliard de lei, având în vedere creșterea prețului combustibililor care înseamnă majorarea veniturilor încasate de întreaga piață a combustibililor – una dintre cele mai importante ramuri ale economiei”, susțin social-democrații.