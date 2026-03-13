Live TV

Video Cum vrea PSD să scape de Ilie Bolojan din fruntea Guvernului: cele trei scenarii ale social-democraților

pupitru psd
PSD. Foto: Shutterstock

Surse din interiorul PSD, citate de Digi24, spun că după adoptarea bugetului de stat, social-democrații vor forța schimbarea Guvernului pentru că ar avea sprijinul președintelui Nicușor Dan, fiind analizate mai multe scenarii.

Potrivit surselor citate de Digi24, ar fi posibile trei scenarii. 

În primul scenariu, PSD iese de la guvernare și, practic, forțează demiterea întregului cabinet de miniștri, cu tot cu premier. Urmează negocieri pentru formarea unei noi majorități în Parlament.

Un alt scenariu ar fi demisia premierului. Contestatarii lui Bolojan speră că președintele se va implica și îi va cere demisia, ceea ce este puțin probabil.

Nu este exclus însă ca Nicușor Dan să sprijine o eventuală majoritate PSD-PNL-USR-UDMR fără Bolojan, și nu un guvern minoritar de dreapta.

Al treilea scenariu, care este destul de complicat, ar fi dărâmarea Guvernului prin moțiune de cenzură. PSD nu ar vrea să fie singurul partid din România care își demite premierul guvernului din care face parte, de două ori prin moțiune, iar apoi nu ar vrea să voteze o moțiune depusă de AUR - ca să nu fie acuzați că fac jocurile împreună.

Citește și: VIDEO Guvernul a adoptat legea bugetului de stat și creșterea salariului minim pe economie. Bolojan: „Bugetul va trece de Parlament”

Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
