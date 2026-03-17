Live TV

Video „Dacă țipați nu vă crește bărbăția”. Atacuri în rafală la adresa Dianei Buzoianu, la dezbaterea bugetului

Data publicării:
Screenshot 2026-03-17 at 16.58.44
Sursa: Captură
Din articol
Buzoianu: „Aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor"

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost din nou ținta atacurilor în Parlament. În comisia de specialitate unde a fost dezbătut bugetul alocat Ministerului Mediului, un senator al Opoziției i-a transmis că o aștepta de mult timp pentru a-i transmite să este incompetentă. „Să știți că dacă țipați mai tare la microfon nu vă crește bărbăția”, a fost replica ministrei.

„Doamna ministru Diana Anda Buzoianu, știți de când vă aștept? Știți de când aștept să fiu lângă dumneavoastră să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, i-a transmis senatorul PACE Paul Gheorghe ministrei Mediului, în ședința comisiilor reunite pentru buget. 

În apărarea Dianei Buzoianu a luat cuvântul senatoarea USR Elena Dobra. „Nu luați modelul domnului Câciu”, a transmis aceasta. 

„Lăsați-mă să vorbesc. Acest buget este foarte prost fundamentat”, a continuat Paul Gheorghe. 

Buzoianu: „Aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor”

„Să știți că aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor. Dacă mă așteptați din decembrie... să știți că dacă țipați mai tare la microfon nu vă crește bărbăția”, i-a răspuns Diana Buzoianu. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Fanatik.ro
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum speli o pilotă din puf acasă fără să o strici. Metoda folosită de hoteluri
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026