Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost din nou ținta atacurilor în Parlament. În comisia de specialitate unde a fost dezbătut bugetul alocat Ministerului Mediului, un senator al Opoziției i-a transmis că o aștepta de mult timp pentru a-i transmite să este incompetentă. „Să știți că dacă țipați mai tare la microfon nu vă crește bărbăția”, a fost replica ministrei.
„Doamna ministru Diana Anda Buzoianu, știți de când vă aștept? Știți de când aștept să fiu lângă dumneavoastră să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, i-a transmis senatorul PACE Paul Gheorghe ministrei Mediului, în ședința comisiilor reunite pentru buget.
În apărarea Dianei Buzoianu a luat cuvântul senatoarea USR Elena Dobra. „Nu luați modelul domnului Câciu”, a transmis aceasta.