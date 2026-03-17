Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost din nou ținta atacurilor în Parlament. În comisia de specialitate unde a fost dezbătut bugetul alocat Ministerului Mediului, un senator al Opoziției i-a transmis că o aștepta de mult timp pentru a-i transmite să este incompetentă. „Să știți că dacă țipați mai tare la microfon nu vă crește bărbăția”, a fost replica ministrei.

„Doamna ministru Diana Anda Buzoianu, știți de când vă aștept? Știți de când aștept să fiu lângă dumneavoastră să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, i-a transmis senatorul PACE Paul Gheorghe ministrei Mediului, în ședința comisiilor reunite pentru buget.

În apărarea Dianei Buzoianu a luat cuvântul senatoarea USR Elena Dobra. „Nu luați modelul domnului Câciu”, a transmis aceasta.

Citește și: VIDEO Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”

„Lăsați-mă să vorbesc. Acest buget este foarte prost fundamentat”, a continuat Paul Gheorghe.

Buzoianu: „Aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor”

„Să știți că aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor. Dacă mă așteptați din decembrie... să știți că dacă țipați mai tare la microfon nu vă crește bărbăția”, i-a răspuns Diana Buzoianu.

Citește și: VIDEO Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”. Atacuri între PNL și PSD

