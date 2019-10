Dacian Cioloș: Am simțit că Raed Arafat m-a înșelat

„Ați simțit că Raed Arafat v-a înșelat”? a fost întrebat Dacian Cioloș, joi seară, la Digi24. Răspunsul a venit fără echivoc: „Da. După ce am văzut acel film, ăsta a fost sentimentul meu. Și nu eu, ca persoană, ci funcția pe care am reprezentat-o la momentul respectiv”, a adăugat fostul premier, referindu-se la imaginile care au apărut în spațiul public săptămâna trecută și care arată haosul ce a caracterizat intervenția echipajelor de urgență în primele momente ale incendiului de la Colectiv. Filmările, realizate de ISU, au fost păstrate secrete timp de patru ani și nu au fost prezentate anchetatorilor, pe motiv că nu au fost cerute.

„Ceea ce am văzut în acel film, cel puțin în partea pe care am văzut-o, la început a fost o degringoladă totală, n-am văzut nici urmă de respectare a unui protocol foarte clar acolo și din punctul meu de vedere, așa ar trebui să acționeze un astfel de departament. Un departament nu trebuie să țină de un om, la fel cum o țară nu trebuie să țină doar de un lider”, spune președintele PLUS.

„Cred că nimeni nu e infaibilil, oricât de competent ar fi și oricât de multă susținere populară ar avea la un moment dat, nu poate să se bazeze doar pe asta ca să reclame de fiecare dată vina celorlalți și nu vina lui”, a spus Dacian Cioloș la Digi24.

„Dl. Arafat e secretar de stat. E o funcție politică, deci e și o responsabilitate politică acolo, indiferent cât de tehnocrat ar fi dânsul și indiferent cât de competent ar fi - pentru că e competent, e unul dintre oamenii recunoscuți pentru profesionalismul său și la nivel european. Dar aici nu mai e vorba de asta, pentru că un astfel de departament, atunci când funcționează doar sub comanda omului suprem are o problemă. Eu am văzut servicii de intervenții de urgență care funcționează șnur doar pe baza protocolului pe care îl învață fiecare pe de rost și știe exact ce are de făcut, fără să fie neapărat un șef care să spună fiecăruia ce să facă”, a explicat fostul premier.

Dacian Cioloș consideră că Raed Arafat poate fi destituit. „E secretar de stat și așa cum a fost numit, poate să fie și destituit”, a menționat el.

Dacian Cioloș: Să le fie rușine celor de la ISU care au mințit

De ce l-a reevaluat pe Raed Arafat

În martie 2016, fostul premier, întrebat dacă se gândește la demiterea lui Raed Arafat, a răspuns: „Nu mă gândesc la o demitere sau la o numire în contextul ăsta. Eu vreau să văd cum putem îmbunătăţi sistemul, în primul rând, pentru că acolo nu e vorba doar de un om, e vorba de cum funcţionează un sistem”. La scurt timp după ce a fost numit în fruntea executivului, fostul premier tehnocrat declara că așteaptă de la secretarul de stat Raed Arafat un plan de reformă și de restructurare a ISU.

„În 2016, am spus că în situația dată, cu informațiile pe care le aveam, cu obiectivele pe care le aveam în acel mandat scurt, prioritatea mea era să ameliorăm sistemul cât mai repede, într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Ce m-a făcut să-mi schimb părerea (despre Raed Arafat- n.r.) este un cumul de date și informații, ce s-a întâmplat de atunci încoace, din 2016 încoace. Noi am luat atunci niște măsuri, inclusiv niște modificări legislative, decizii de organizare internă prin hotărâri de guvern, am continuat dotarea ISU, am organizat exerciții după ce în prealabil am clarificat procedurile de lucru”, a explicat Dacian Cioloș la Digi24.

„Am văzut deja în ceea ce s-a întâmplat la Caracal e tot rezultatul unor erori de sistem care, din păcate, n-au fost corectate prin niște măsuri legislative, trebuie mers mai în profunzime”, a mai spus europarlamentarul.

Un stat șchiop și orb

Dacian Cioloș crede, pe de altă parte, că statul român ar trebui condamnat în instanță ca să le plătească victimelor de la Colectiv despăgubiri. „Cred că statul român e la fel de responsabil ca orice entitate care, atunci când nu-și asumă responsabilitățile sau nu e capabilă să le ducă la bun sfârșit, trebuie să plătească”, spune Dacian Cioloș. Dacă va ajunge la guvernare, el se declară dispus să despăgubească victimele de la Colectiv, numai că pentru asta e necesar și un cadru foarte clar în care aceste responsabilități să fie asumate și legal, a arătat Cioloș.

„Eu prin asumarea răspunderii aș veni cu propuneri de reformare a acestui stat, dar sigur, în prealabil, e nevoie și de unele modificări în Constituție. Dar chiar și cu Constituția actuală, sunt lucruri care pot fi făcute și trebuie să fie făcute și astea sunt între prioritățile pe care le vom avea în planul nostru de guvernare: reforma statului, care să înceapă dincolo de modificarea Constituției cu reforma administrației publice locale și reprofesionalizarea. De acolo ar trebui să pornească această reformă a statului, pentru că avem un stat șchiop și orb acum, în foarte multe situații. Iată, organizații neguvernamentale fac ceea ce statul n-a fost capabil să facă”, a mai spus Dacian Cioloș referindu-se la construirea, din donații, a spitalului pentru copii bolnavi de cancer.

A promis, în acest context, că va face o donație prin SMS pentru acest spital, ceea ce a și făcut, la sfârșitul emisiunii „Jurnalul de Seară”, potrivit jurnalistului Claudiu Pândaru:

Editare web: Luana Păvălucă