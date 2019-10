VIDEO. Primele minute ale intervenției de la Colectiv. Filmate de un subofițer ISU, ținute ascunse 4 ani

La patru ani de la incendiul din Colectiv, ziarul Libertatea va face publică astăzi o filmare realizată de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU ajuns la locul tragediei. Sunt imagini care nu au fost văzute niciodată. Vă avertizăm, vă pot afecta emoțional.

În această înregistrare se vede haosul care a domnit în primele minute ale intervenției de la incendiul din seara zilei de 30 octombrie 2015. Ele nu au ajuns la procurorii care au anchetat cazul Colectiv, deoarece au fost ascunse de superiorii subofițerului de la ISU, precizează Libertatea.

„Pentru că în imaginile filmate de Departamentul de Informare și Relații Publice al ISU se vedea altceva decât versiunea care fusese comunicată oamenilor, anume că intervenția de salvare a vieților a fost impecabilă, aceste imagini nu au fost făcute publice niciodată!”, a declarat cel care a surprins aceste imagini, potrivit sursei citate.

Imaginile încep în jurul orei 22:43, în momentul în care omul a ajuns acolo cu primul echipaj ISU-SMURD, durează 20 de minute, dar nu se încheie la ora 23:03, ci mai târziu, din cauza pauzelor de filmare.

Cătălin Tolontan, despre noile imagini de la Colectiv: „ De ce aceste imagini au fost ascunse? De ce nu sunt la dosar?”

„Înainte ca autoritățile să ne explice că intervenția nu e în haos, că oamenilor nici măcar nu li se ia pulsul de către salvatori, bun, vor explica imaginile, vor spune că a fost perfect, dar până atunci întreb este: dacă totul a fost perfect, de ce ați ascuns imaginile? Sunt 20 de minute de imagine”, a spus jurnalistul Cătălin Tolonta, pentru Digi24.

El a adăugat că aceste întrebări nu sunt retorice: „Așteptăm răspuns la ele! Au nevoie de un răspuns din partea ISU, IGSU, Ministerului de Interne, lui Raed Arafat”.

„De ce aceste imagini au fost ascunse? De ce nu sunt la dosar? De ce atunci când Corpul de Control al guvernului Cioloș a făcut un raport critic nu a avut aceste imagini? De ce s-a închis permanent gura familiilor victimelor de la Colectiv, fără să fie prezentat filmul oficial pe care Libertatea îl va prezenta la 10.30? De ce tot timpul s-a ascuns acest film? Cum de Raed Arafat a făcut analize și lecții învățate, așa cum se numea raportul acela, altfel onorabil, și de care toată lumea trebuie să țină seama, fără să aibă principalul element, pentru că acest film ca și altele de la intervenții au mai multe ținte, au un scop multiplu: să fie arătate publicului dacă acțiunile sunt un succes, să-i păzească pe pompieri de situații delicate și mai ales să facă analiza pe intervenție, pentru ca următoarea să fie mai bună”, a completat Cătălin Tolontan.

„Un CD cu imaginile a ajuns la Raed Arafat, care a negat”

„Ofițerul superior care ne-a dat acest film, după 4 ani de investigații, ne-a spus că nu s-a învățat nimic. Nici nu le-au folosit. După ce le-au văzut s-au speriat. Există o mărturie care spune că un CD a ajuns la Arafat, care a negat, a spus că nu știe de film. Dacă nu știe, cum au făcut analizele în absența filmului și cum puteau oamenii să nu știe de el? Mă refer la ofițerii superiori, Raed Arafat, ministrul de Interne. Noi nu știam dar ei știau că se fac aceste filmări. Era evident că va fi o probă importantă”, a completat jurnalistul.

„Orice stat civilizat care ascunde așa ceva trebuie să răspundă în fața cetățenilor, dar apoi în fața procurorilor. Pentru că la dosarul Colectiv, despre care toată lumea se plânge că nu s-a avansat, aceste filmări nu sunt. Ele arată ceea ce televiziunile nu au putut arăta, pentru că omul care a urcat inclusiv pe mașina de pompieri, ca să aibă o perspectivă”, a mai spus el.

Jurnalistul a precizat că unii specialiști vor spune că intervenția a fost „impecabilă”, în timp ce „unii vor vedea că în 20 de minute nu există nicio resuscitare”.

Cătălin Tolontan a adăugat că prima întrebare la care vrea un răspuns este: „Cine l-a ascuns, cine l-a văzut și de ce l-au ascuns?”

Raed Arafat și Nicolae Bănicioiu, audiați la Parchetul General

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, citat în calitate de martor la Parchetul General, pentru audieri în dosarul tragediei de la Colectiv, nu s-a prezentat, miercuri, invocând motive personale. Avocatul victimelor a cerut ca fostul demnitar să fie adus cu mandat.

Marți a fost audiat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, după ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar deschis ca urmare a plângerii părinților victimelor și supravietuitorilor tragediei de la Colectiv, care au acuzat autoritățile de neglijență și ucidere din culpă.

„Am fost ieri (marți – n.r.) când, în sfârșit, s-a prezentat domnul Raed Arafat. Astăzi (miercuri – n.r.) am venit pentru că fusese citat domnul Bănicioiu (Nicolae Bănicioiu – fost ministru al Sănătății – n.r.), care, din motive personale, nu poate veni. OK. Am solicitat, atunci, să fie adus cu mandat de aducere, că așa zice legea. (...) Nu îi comentez gesturile domnului, că se manifestă o senzație de teamă de câteva săptămâni pentru că cineva trebuie să răspundă și nu doi pompieri și trei graficieni”, a spus Doru Viorel Ursu, avocatul familiilor și victimelor tragediei din Clubul Colectiv.

În 30 octombrie 2019, se vor împlini 4 ani de la tragedia din clubul Colectiv. În urma incendiului, au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi mulţi dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând atunci la 64. Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi. Ulterior, la un şi 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanţul total la 65. De asemenea, zeci de persoane încă se află sub tratament pentru a-şi îngriji rănile.

Redactor web: George Costiță