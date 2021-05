Dan Barna: DLAF sugerează că am încasat nejustificat 280 de lei

Miercuri seara, vicepremierul Dan Barna a reluat explicațiile din conferința de presă și într-o postare pe Facebook. „DLAF consideră că am realizat trei formulare în plus în cadrul activității de recrutare de beneficiari într-unul dintre proiecte, sugerând că aș fi încasat nejustificat o sumă de 280 de lei (56 lei x 5 ore). E o acuzație pe care o resping cu fermitate.”, scrie Barna.

„Nu doar că este neverosimilă interpretarea, dar DLAF însuși constată că activitatea de recrutare a existat - adică am căutat acei oameni, i-am identificat, am verificat documentele lor (îndeplineau condițiile pentru proiect) și am alocat un interval de raportare corespunzător activităților desfășurate pentru fiecare dintre ei”, scrie vicepremierul.

„În urma recrutării toți cei trei oameni menționați au încheiat contracte de muncă în aceeași lună cu recrutarea, au avut un loc de muncă pe durata proiectului și chiar un an după. E totuși imposibil sau absurd să pretinzi că s-a încheiat un contract de muncă cu cineva pe care nu l-ai recrutat anterior așa cum se sugerează în nota DLAF”, a mai scris Dan Barna.

Acesta consideră că „proiectul a fost perfect în regulă”, fiind validat și de finanțatorul național și de cel european, care au rambursat integral cheltuielile.

„Ideea ca eu aș fi pretins că toată activitatea de recrutare a unui proiect poate consta doar în completarea unui formular de grup țintă, completat la distanță și nu față în față, și că aș fi raportat cinci ore pentru semnat trei seturi de formulare, completate conform procedurii chiar de beneficiari, arată cel puțin o eroare gravă în interpretarea sau înțelegerea funcționării unui proces de recrutare într-un proiect european”, precizează Barna.

Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) a confirmat marți că a trimis dosarul la DNA.

„În urma verificărilor efectuate în cazul proiectelor „Punți Comunitare" (cod SMIS 56760) și „SES-am deschide-te!" (cod SMIS 56699) au rezultat indicii privind posibila săvârșire a unor fapte de natură penală motiv pentru care, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a procedat, la data de 05.05.2021, la întocmirea actelor de sesizare. Întreaga documentație se află în procedură de transmitere către Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție.

Constatările vizează 4 persoane care, la data faptei, dețineau calitățile de expert cu atribuții de recrutare respectiv, manageri ai structurilor de economie socială (entități înființate în cadrul proiectelor)”, a informat DLAF, marți.

Editor : R.K.