Dan Motreanu: PSD și AUR nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a transmis, marți, că PSD și AUR „nu mai pot juca teatru politic”. „Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar”, arată mesajul acestuia pe Facebook, după căderea guvernului Bolojan, în urma trecerii moțiunii de cenzură.

„PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar.

Nu poți să dai jos un guvern și apoi să fugi de responsabilitate. În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni. Așteptăm, așadar, soluțiile acestei majorități și un plan clar pentru ceea ce urmează.

Datoria PNL este față de cetățenii care ne-au cerut modernizarea României, asigurarea de șanse egale pentru toți românii și o viață mai bună. Aceste lucruri sunt posibile doar prin schimbarea din temelii a modului de a face politică, schimbare începută de Ilie Bolojan.

Modernizarea României nu poate fi făcută prin jumătăți de măsură sau compromisuri în urma cărora să se mențină vechile privilegii”, arată mesajul secretarului general al PNL, Dan Motreanu, pe Facebook.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate. Moţiunea de cenzură, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari.

