Dăncilă: Avem o problemă legată de forța de muncă și trebuie să convingem românii să se întoarcă în țară

Prim-ministrul Viorica Dăncilă, aflată sâmbătă într-o vizită în judeţul Vrancea, a declarat că România se confruntă cu problema forţei de muncă, în special cea calificată, şi a punctat că este important ca românii plecaţi în străinătate să fie aduşi acasă.

FOTO: gov.ro

„Trebuie să recunoaştem acolo unde avem probleme. Avem o problemă legată de forţa de muncă. Am dat un act normativ pentru a avea mai multă forţă de muncă în România. Avem nevoie de forţă de muncă calificată, de aceea am introdus şi învăţământul dual, pentru avea calificarea necesară. (...) Este important pentru noi să aducem românii acasă şi cred că acest lucru l-am reuşit în domeniu medical. Mă refer la medici, unde am crescut salariile la 3-4.000 de euro, salarii destul de mari şi nu numai că nu au mai plecat medici, dar (...) o parte din medici s-au reîntors în România”, a spus premierul, potrivit Agerpres.



Ea a adăugat că, pentru a rezolva problema forţei de muncă în domeniul medical, a fost crescut numărul medicilor rezidenţi.



„Un alt act normativ pe care l-am aprobat chiar săptămâna trecută este legat de medicii rezidenţi, unde am crescut de la 4.000 de locuri la 5.415 locuri”, a mai spus Viorica Dăncilă.



Potrivit acesteia, creşterea nivelului de trai şi a salariilor îi poate convinge pe o parte din românii plecaţi să se întoarcă acasă.



Viorica Dăncilă s-a aflat, sâmbătă, într-o scurtă vizită la Focşani, la Festivalul Viei şi Vinului „Bachus 2018”, unde a vizitat standurile producătorilor de vinuri, dar şi pe cele ale meşterilor populari care îşi prezintă creaţiile în cadrul Târgului Naţional al Meşterilor Populari din Piaţa Unirii.

