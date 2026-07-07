Live TV

Video Claudiu Manda: Există această speranţă ca în jurul PSD să se poată construi o coaliţie pro-europeană, dacă UDMR ar putea să voteze

Data actualizării: Data publicării:
Claudiu Manda
Claudiu Manda la Congresul PSD. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
2
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
nicusor dan
3
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
06.07 Digi24
5
Tratament modern pentru o afecțiune severă a genunchiului
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Digi Sport
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana gheorghiu in fata
Oana Gheorghiu: Ce încearcă Grindeanu, să pună PNL și PSD împreună, este împotriva naturii
Claudiu Manda-3459 Inquam Photos George Calin
Claudiu Manda susține că PSD n-ar pierde aproape deloc la anticipate: „USR, nu înţeleg de ce vrea, în ultimul sondaj cred că avea 7%”
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
Petrișor Peiu: Grindeanu și Neacșu au venit să vorbească cu AUR înainte de învestirea Guvernului Veștea
Eugen Tomac
Eugen Tomac: Fiecare zi fără guvern afectează enorm economia. Liderii politici trebuie să renunţe la calcule de orice fel
Chisinau, Moldova - November 01, 2025: New named Moldovan Prime Minister Alexandru Munteanu during the oath ceremony in Presidential Palace in Moldova
Premierul demisionar de la Chișinău, Alexandru Munteanu, a părăsit și interimatul. Pe cine a numit Maia Sandu în locul său
Recomandările redacţiei
NATO Summit In Ankara Day 1, Turkey - 07 Jul 2026
Summit NATO la Ankara. Trump pune presiune pe țările membre, în timp...
sindicalisti sanitas la protest
SANITAS anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Care sunt...
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Strâmtoarea Ormuz, pe agenda summitului NATO. Franța și Marea...
voiculescu - rogobete
Dosarul Pfizer iscă un război pe Facebook între Vlad Voiculescu și...
Ultimele știri
Benjamin Netanyahu se opune vânzării de F-35 către Turcia: „Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu”
CM 2026. Argentina evită o eliminare rușinoasă și se califică în sferturi învingând Egiptul. În minutul 79 era condusă cu 2-0
Aleksandar Vucic, sceptic privind o aderare rapidă la UE a țărilor candidate. Declarația președintelui Serbiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Rupe tăcerea după ce a fost acuzat că pariază pe meciurile propriei echipe din SuperLiga: „Normal că am cont...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Mesajul care face înconjurul lumii: cum a reacționat Georgina Rodriguez după ce Cristiano Ronaldo a jucat...
Adevărul
Un american spune că vacanța într-o țară din Europa l-a epuizat complet: „Este pur și simplu prea mult”
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Smiley, anunț de ultimă oră la matinalul Digi FM! Surpriza uriașă pregătită pentru fani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câștiga 60.000 $ pe lună, dar a ajuns falit și soția l-a părăsit: ”I-am pierdut pe toți”
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
Digi FM
Cum se menține Romanița Iovan în formă la 61 de ani. Creatoarea de modă dezvăluie cele 4 reguli de la care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce e mai rău dacă te scarpini după o înțepătură de țânțar. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...