Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda a declarat, marţi, că în jurul coaliţiei PNL-USR-UDMR, astăzi, sunt undeva la 150-160 de voturi iar în jurul coaliţiei PSD, peste 200 de voturi, el precizând că o variantă ar fi să se refacă coaliţia sau un guvern minoritar în jurul PSD şi ar mai fi nevoie de 30 şi ceva de voturi. El a mai afirmat că există această speranţă ca în jurul PSD să se poată construi o coaliţie pro-europeană, dacă cei de la UDMR ar putea să voteze un astfel de guvern.

„PSD-ul are, astăzi, când vorbim, în jurul PSD sunt 200 şi un pic de voturi şi vă rog să nu-mi cereţi numărul exact, deşi îl ştim. Şi în niciun caz cu nume şi prenume, deşi îl ştim. Dar vorbim de PSD, de grupul minorităţilor şi de alte grupuri politice care au şi votat la moţiune”, a declarat secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la Cotidianul.

El a precizat că putem să vorbim şi de fracţiuni dacă vorbim de investirea la guvernul Veştea, unde sunt o parte din colegii liberali pe care „Bolojan i-a dat afară sau vrea să-i dea afară, ca un dictator”.

„În jurul coaliţiei PNL-USR-UDMR, astăzi cred că sunt undeva 150-160 de voturi. În jurul coaliţiei PSD sunt peste 200 de voturi. Şi atunci există o variantă în care să se refacă coaliţia sau să existe un guvern minoritar, sau în jurul PSD şi atunci ar mai fi nevoie de 30 şi ceva de voturi. (..) Matematic, aici este şi, spre exemplu, UDMR-ul dacă ar veni alături de PSD, să fie la guvernare, fie să susţină investirea unui astfel de guvern, iar PSD-ul a avut cu UDMR-ul o relaţie de colaborare în trecut, am putea să vorbim de peste 233 de voturi, să mergem în faţa preşedintelui şi să spunem că putem să generăm o astfel de majoritate”, a completat Manda.

Potrivit lui Claudiu Manda, „există această speranţă ca în jurul PSD să se poată construi o coaliţie pro-europeană, dacă cei de la UDMR ar putea să voteze un astfel de guvern”.

„Până la urmă, sunt nişte lucruri în care PSD şi UDMR au nişte viziuni comune, spre deosebire de alte partid”, a precizat el.

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