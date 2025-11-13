Live TV

Daniel Băluță / Ciprian Ciucu / Cătălin Drulă. Foto: Facebook

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat al social-democraților pentru alegerile la Primăria Capitalei, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că își respectă foarte mult contracandidații pentru postul de primar general. „Există un respect deosebit din partea mea pentru Ciprian Ciucu (n.r. primarul Sectorului 6, candidat din partea PNL). Și pe Cătălin Drulă (USR) îl respect foarte mult, deși el este uneori mai exploziv”. Întrebat dacă împărtășește aceeași opinie despre candidata POT la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, primarul Sectorului 4 a precizat laconic: „O respect foarte mult”, continuând: „Nu este o glumă”.

 

Daniel Băluță a fost întrebat în direct la Digi24 dacă va colabora cu primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Este normal să se întâmple lucrul ăsta. Suntem niște oameni raționali. Ne-am înțeles de fiecare dată bine, suntem împreună într-o competiție. După cum vedeți, există un respect deosebit din partea mea. Sunt convins că indiferent de situație, după data de 8 (n.r. decembrie) e normal să continuăm lucrurile de unde le-am lăsat în acest interval de timp”, a precizat primarul Sectorului 4.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a precizat că simte același respect profund și pentru celălalt contracandidat al său - Cătălin Drulă.

Eu îl respect foarte mult pe domnul Drulă, chiar dacă este uneori mai exploziv... dar îl respect foarte mult. Este un contracandidat de care această competiție are foarte mare nevoie și sunt convins că relațiile interumane nu se vor strica după această campanie. Am această dorință măcar - chiar dacă ușor, ușor, mai apar uneori știri false”, a spus Băluță.

Întrebat ce opinie are despre candidata POT la postul de primar general, Daniel Băluță a răspuns: O respect foarte mult”, continuând apoi, după o pauză scurtă: „Nu este o glumă”.

Daniel Băluță a fost ales șeful PSD București. Primarul Sectorului 4 a fost singurul candidat la această funcție

