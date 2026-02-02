Trump, în contact cu agenți FBI implicați în perchezițiile legate de votul la alegerile prezidențiale din 2020. Ce le-ar fi transmis

Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit cu unii agenţi FBI la o zi după ce aceştia au percheziţionat, săptămâna trecută, un birou electoral din comitatul Fulton, Georgia, în căutarea unor probe care să arate fraude la votul din alegerile prezidenţiale din 2020, pierdute de Donald Trump, susţine, luni, The New York Times (NYT), citând trei persoane care au cunoştinţă despre discuţie, relatează Reuters.

FBI a efectuat o descindere la sediul din afara oraşului Atlanta, ca urmare a afirmaţiilor false ale lui Trump potrivit cărora înfrângerea sa din 2020 a fost rezultatul unei fraude electorale pe scară largă. Afirmaţiile privind frauda electorală la alegerile prezidenţiale din 2020 au fost respinse de instanţe, guverne statale şi membri ai fostei administraţii Trump.

Directoarea Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, s-a întâlnit cu unii dintre agenţii FBI ai biroului local al agenţiei din Atlanta la o zi după percheziţie. În timpul întâlnirii, ea l-a sunat pe Trump de pe telefonul mobil, a relatat ziarul newyorkez.

Trump s-a adresat agenţilor prin difuzor, le-a pus întrebări şi i-a lăudat şi le-a mulţumit pentru munca depusă în cadrul anchetei, menţionează NYT.

Criticii au denunţat ancheta din Georgia ca fiind motivată politic.

Raidul a fost cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni întreprinse de administraţia Trump folosindu-se de Departamentul de Justiţie - care ar trebui să fie independent - împotriva adeversarilor săi percepuţi sau pentru a interveni în cazurile în care consideră că a fost tratat în mod nedrept.

„Directorul Gabbard şi directorul FBI (Kash) Patel colaborează pentru a pune în aplicare priorităţile preşedintelui în materie de integritate electorală, iar munca lor continuă să-l servească pe acesta şi întreaga ţară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, într-un comunicat.

FBI-ul a refuzat să comenteze. Departamentul de Justiţie nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

