Daniel Băluţă: O grămadă de oameni când aud de domnul Bolojan fug, la fel cum fugeau de Jupuitu în Moromeţii când venea să ia fonciirea

Data publicării:
EDL BALUTA MOTIUNE ATACURI CIUCU BOLOJAN 020226_00270
Daniel Băluță, la Digi24

Daniel Băluţă, liderul PSD Bucureşti, susţine că românii au ajuns să fugă de premierul Ilie Bolojan la fel cum ţăranii din romanul Moromeţii fugeau de Jupuitu’, funcţionarul trimis să colecteze impozitele pentru stat. Daniel Băluţă îi cere premierului Bolojan să nu mai recurgă la alte tăieri bugetare şi să treacă la măsuri de relansare economică. 

„Avem nevoie de un om care să poată să înţeleagă că nu mai putem să tăiem, că noi guvernăm pentru români. Când iese toată România în stradă şi noi suntem ca în… «Vrem capul lui Moţoc». Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau. Nu se poate aşa. O grămadă de oameni când aud de domnul Bolojan fug. La fel cum fugeau de Jupuitu’ în Moromeţii când venea să ia «fonciirea» (impozitul - n.r.). Vedem că toată România este în stradă. Sunt revoltaţi medicii, sunt revoltaţi profesorii, sunt revoltaţi poliţiştii, sunt revoltaţi cei de la armată. Societatea este în aer. Noi imposibili, ne vedem de treabă, să venim cu următorul pachet, să tăiem în continuare. Îmi cer scuze, niciodată nu o să pot să fiu de acord să guvernăm împotriva oamenilor. 

Nici noi nu avem cum să votăm în continuare tăieri. În niciun caz! Suntem promotorii unor obiective de relansare economică. Avem creditul fiscal, de exemplu, pe care l-am propus pentru investiţii mai mari de 20 milioane de euro sau mai mari de 5 milioane de euro în zone defavorizate. Şi alte măsuri menite să stimuleze mediul privat fără să cheltuim un leu de la bugetul naţional. Dar nici astea nu sunt bune! Dacă cea mai importantă idee este doar ideea mea şi nu contează nimic din ceea ce spun partenerii, există şi această soluţie - nu mai avem compatibilitate. Dar asta nu înseamnă că mergem în secunda doi şi generăm alianţe cu entităţi politice nepotrivite. În niciun caz. 

Am discutat probleme tehnice, am discutat probleme legate de activitatea primăriei. Adevărat, nu în ultima perioadă. Este o foarte mare diferenţă între domnul Bolojan de la începutul mandatului, domnul Bolojan preşedinte interimar, domnul Bolojan preşedinte al Consiliului Judeţean, faţă de acest Bolojan 2.0 sau reloaded (reîncărcat - n.r.). E altceva. Nu mai are aceeaşi disponibilitate către dialog, nu mai este atent la argumentele pe care partenerii politici sau adversarii politici le au. Nu este atent în stradă. Asta e cea mai gravă problemă. Este cu totul şi cu totul alt om decât cel pe care eu l-am cunoscut şi pe care l-am apreciat şi l-am respectat foarte mult, şi îl respect în continuare, pentru că este esenţial, chiar dacă avem opinii contrare, este esenţial să ne respectăm”, susține Daniel Băluță în interviul „Insider Politic” de la Prima TV, conform News.ro. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

