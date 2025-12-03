Live TV

Exclusiv Daniel David, după criticile dure privind noua programă la Limba Română: „Nu Ministerul, eu sau cineva care nu e specialist a propus-o”

Data actualizării: Data publicării:
daniel david vorbeste la o sedinta
Daniel David. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Din articol
Critici dure

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri seară, la Digi24, după criticile dure apărute în spațiul public cu privire la noua programă de Limba și Literatura Română, pe care profesori universitari o consideră „retrogradă”, că urmează să aibă loc o dezbatere în comisiile de specialitate și se va stabili o formă finală a acesteia. Nu Ministerul, eu sau cineva care nu-i specialist a propus programa respectivă”, a precizat el.

Ministerul Educației a publicat în transparență noile programe pentru liceu, iar recomandările și modul de abordare a programei la Limba Română au stârnit critici din partea profesorilor. Aceștia acuză că noua programă este „de-a dreptul retrogradă”, oferindu-le elevilor de clasa a IX-a doar cronici și autori vechi.

Întrebat cum s-a ajuns la această versiune a programei pentru Limba Română, ministrul Daniel David a răspuns: 

„Am creat o comisie din specialiști foarte buni, oameni din Academia Română, din institute ale Academiei, de la universitățile mari și oameni care lucrează în preuniversitar la colegii naționale și pur și simplu ceea ce le-am spus este să se uite la diverse modele care există și în alte țări, la care noi ne raportăm de foarte multe ori prin performanța educațională, și să vină cu o astfel de propunere care să fie și mai aerisită. Știți condițiile pe care le-am pus, că au fost publice, dar nu pe conținut, ci erau prin raportare la standarde internaționale. Sigur, asta este varianta care a fost propusă, sunt discuții și discuții, de aceea avem o perioadă de consultare publică. Eu mă bucur că sunt astfel de reacții, oamenii se exprimă, unii pro, alții contra, la sfârșitul acestei perioade voi trage linie și voi vedea ce decizie voi lua”.

Ministrul Daniel David spune că reacțiile din spațiul public l-au determinat să se uite peste întreaga programă, pe care, spune el, n-a citit-o cu atenție.

„Eu mă bucur că sunt astfel de reacții, oamenii se exprimă, unii pro, alții contra. La sfârșitul acestei perioade voi trage linie și voi vedea ce decizie voi lua. Dar dacă mă întrebați pe mine dacă e bine sau nu, că avem cronicarii alături de alte opere, că totuși avem și juniniștii, avem mai multe curente abordate acolo, fiindcă m-am uitat și eu în ultimele zile. Eu vă spun, nici n-am citit cu atenție programa, pentru că avem zeci de materii, dar în ultimele zile, văzând dezbateri, am început să mă uit și eu peste program, nu ca un specialist și cu ochiul culturii generale și vom lua o decizie astfel încât să fie o decizie bună pentru copii și pentru școală. Este o este o discuție absolut naturală”, a declarat el.

„Nu sunt poziții diferite față de minister, sunt poziții între specialiști. Nu Ministerul și eu sau cineva care nu-i specialist în Limba și Literatură a propus programa respectivă. Deci mi se pare un lucru absolut natural”, adaugă el.

Ministrul spune că o decizie privind forma finală a programei va fi luată după o dezbatere în comisiile de specialitate.

„Va fi o dezbatere și în urma acestei dezbateri voi discuta cu comisia care este calea de urmat, fiindcă niciodată, să nu vă imaginați că un ministru responsabil, nici înaintea mea și cred că nici după mine, nu va intra în conținutul de specialitate dacă nu-i treaba lui, nu se pricepe. De aceea ți-ai făcut comisie de specialiști să lucreze și să-și asume. De aceea, la fiecare programă au fost prezentați oamenii care au lucrat la programa respectivă. Să nu creadă cineva că o echipă de birocrați sau ministru, a intrat cu pixul și a început să pună acolo autor și titlu”, a mai spus el.

O reacție dură față de noua programă a venit din partea decanului Facultății de Teatru și Film la Universitatea Babeș-Boyo, Claudiu Turcuș, care a spus despre noua programă de Limba Română, că e „de-a dreptul retrogradă”.

„Ni se propune o programă de-a dreptul retrogradă, pare că în ultimii 50 de ani nu s-a întâmplat nimic, nici în metodologiile domeniului, nici în modul în care ne raportăm la noile generatii de adolescenţi. E o programă opacă la lumea contemporană, protocronist-naţionalistă, ignorantă în raport cu toată literatura academică a domeniului, care le propune elevilor care se uită la Stranger Things și Euphoria să citească cronicarii moldoveni, să proceseze genuri și mituri literare fără nicio perspectivă critică, să înveţe istorie literară ca afirmare a identităţii naţionale. Așteptam o programă pentru care democraţia, diversitatea, incluziunea, deschiderea empatică să fie valori majore care să denunţe și să descurajeze extremismele politice de orice fel” a scris el pe relele sociale.

Și Bogdan Crețu, profesor la Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, a remarcat, într-o postare pe Facebook, faptul că „a citi din obligație cronicari în clasa a IX-a e total nepotrivit”. 

„Literatura română veche e un construct de două ori înșelător: o dată pentru că nu e propriu-zis literatură; a doua oară pentru că, deși aparține unei etape pre-naționale, fiind o provincie a unei culturi bizantine, din care preia forme, teme, idei, adesea pasaje întregi, a fost insistent deturnată naționalist”, a scris profesorul Crețu.

Ștefan Baghiu, lector universitar, critic literar și cercetător la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, susține de asemenea că noua programă este inutilă și învechită.

„Ce vizează programa? «Receptarea formelor literare în dinamica lor» și «analiza contextelor transnaționale». Visează doar. Adevărul gol goluț e că ministerul habar nu are ce face, iar oamenii care fac programele habar nu au ce e literatura azi”, a scris acesta Într-o postare pe Facebook.

Noua programă de Limba și literatura română ar trebui să fie aplicată în licee începând cu anul școlar 2026-2027.

