Nicușor Dan a mers, de Sfânta Maria, la o mănăstire, motiv pentru care a lipsit de la evenimentele organizate la Constanța de Ziua Marinei. Președintele apare în imagini alături de familia sa la Sâmbăta de Sus, Brașov, în apropierea orașului natal.

Imaginile cu președintele Nicușor Dan au fost transmise în mediul online de publicația Podul și îl înfățișează pe șeful statului împreună cu soția și cei doi copii la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, înconjurați de mai multe persoane care participă la slujbă. Lăcașul de cult se află la mai puțin de 20 de km de Făgăraș, orașul natal al președintelui.

Citește și: Parada navală și ceremonii militare la Constanța, de Ziua Marinei. Președintele absent, premierul huiduit

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Înainte de începutul festivităților, Ministrul Apărării le-a spus reporterilor că șeful statului se află în concediu în această perioadă.

„Domnul președinte m-a anunțat ca nu o să vina la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Președintele a transmis, însă, un mesaj cu prilejul Zilei Marine Române, prezentat de consilierul Cristian Diaconescu. La festivități a participat și premierul Ilie Bolojan.

Citește și: Ilie Bolojan, huiduit la Constanța, înaintea discursului de Ziua Marinei: „Să trecem peste această perioadă dificilă”

Editor : A.G.