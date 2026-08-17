Președintele PSD, Sorin Grindeanu, acuză ONG-urile de mediu că încearcă să împiedice realizarea unor proiecte importante pentru România. Întrebat luni dacă are dovezi că două ONG-uri au blocat proiectul Bala, Grindeanu a invocat o practică pe care o atribuie organizațiilor de mediu și a dat ca exemple și situații legate de autostrada Sibiu-Pitești și de construcția hidrocentralelor.

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Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă are dovezi că două ONG-uri s-ar fi opus proiectului Bala și ar fi contribuit la blocarea lucrărilor.

„E o practică a ONG-urilor de mediu de a încerca să blocheze proiecte importante pentru România”, a răspuns liderul PSD.

El a dat ca exemplu situația de pe autostrada Sibiu-Pitești, afirmând că, pe cele două loturi importante rămase, acordul de mediu nu ar fi fost revizuit.„Și acum, pe Sibiu-Pitești, pe cele două loturi mari care au rămas, acordul de mediu e nerevizuit, e pe 45%”, a spus Grindeanu.

Politicianul a precizat că susține respectarea regulilor de mediu, însă consideră că acestea nu trebuie folosite pentru a împiedica realizarea unor investiții.

„Nu vreau să fiu înțeles că nu țin cont de restricțiile legate de mediu”, a afirmat acesta.

În același timp, Grindeanu a criticat ceea ce consideră a fi o interpretare dusă la extrem a normelor de protecție a mediului.

„Când blochezi construcția de hidrocentrale, îngreunezi construcția de autostrăzi, prin ducerea la extrem a lucrurilor legate de mediu - exemplu: urși într-o zonă în care nu sunt urși, cărăbuși lângă Deva, vă rog să-i întrebați pe oameni”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu susține că astfel de situații au contribuit la apariția unei reticențe față de propunerile venite din partea anumitor ONG-uri de mediu.

„Aceste lucruri au dus la un fel de reticență la propunerile din partea unor ONG-uri care nu doresc implementarea unor proiecte de acest tip”, a mai spus președintele social-democraților.

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Editor : C.A.